總統賴清德花蓮慰問災民 受損屋每戶修繕加碼20萬元

總統賴清德今天下午前往光復災區佛祖街與中正路一段附近關心受災戶。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉今天進入第13天，賴清德總統今（5）日下午再度赴花蓮勘災，並深入受災嚴重的佛祖街一帶關心災民，沿路不少災民不斷攔截陳情，或是在旁邊大喊需求。賴清德離開前接受媒體訪問說，看了之後有些房子受損需要修復，除了原有的補助，現在房子的修復救助金每戶20萬。

賴清德下午到和平街、中正路一段與佛祖街口關心受災戶，賴清德除向災民說明中央的補助方案，也聆聽災民對於用水、清溝等需求，沿路很多災民都上前表達希望受到政府多點幫忙，賴清德也一一關心，並向國軍了解救災的進度，同時也向現場的救護站、志工、鏟子超人等致意。

行政院指出，有關罹難者及失蹤者慰問金由中央發放每位一百萬元，重傷者救助二十五萬元；災後復原部份，每戶發放十萬元慰助金，五萬元清理補助，免收九、十月水電費，中央加碼補助提供每戶二十萬元的房屋修繕費用。

另外，規劃租金補貼、旅宿安置、農業災害救助及紓困，以及對商家、企業等協助，本月七日行政院將在災區成立一站式服務平台，讓各項災害補助的申請和發放務必從速從簡。

