    首頁 > 政治

    9成民眾肯定社區治安 對全國滿意度僅5成

    2025/10/05 18:41 記者姚岳宏／台北報導
    警政署表示，將持續重視民意，積極維護民眾治安感受。（記者姚岳宏攝）

    警政署表示，將持續重視民意，積極維護民眾治安感受。（記者姚岳宏攝）

    警政署調查上半年民眾治安滿意度，對居住社區整體治安滿意度達91.78%；對居住縣市整體治安滿意度為82.25%，兩項指標已連續5年維持於9成及8成以上；而本次調查中全國整體滿意度51.32%，也比去年再提升5個百分點。警政署刑事警察局表示，顯示民眾有感治安提升，但仍有精進空間，將持續防制及打擊犯罪。

    比去年提升5個百分點

    警政署為蒐集民眾對治安及警察服務滿意度等觀感，每半年委託專業機構辦理「民眾對治安滿意度調查」，調查結果作為政策檢討依據，同時為衡量警察工作成效的重要參考。

    調查顯示，民眾對於住家附近治安、縣市治安滿意度，近5年分別有9成及8成以上肯定，但全國治安滿意度，卻一直在5成及6成徘徊，去年約4成6，今年上半年回升至5成1，顯示民眾感覺「住家附近」很安全，但放大到「全國」卻信心不足。

    為何同一批受訪民眾卻有不同感受？一名高階警官指出，民眾對全國整體治安滿意度，易受媒體反覆報導及重大治安事件新聞影響，近年來詐欺案件數雖有下降，但仍讓民眾感覺自己還是有受騙可能，自然影響全國整體治安滿意度。

    警政署表示，為加強打擊電信網路詐欺犯罪，目前打詐仍以假投資與假檢警為首要重點，除要讓民眾減少接觸詐騙訊息及降低財損外，更全力攔阻詐騙金流，加強查扣不法利得。

    警政署強調，經過各個面向的努力，今年9月的詐欺案件受理14109件（日平均470件）、財損67億餘元（日平均2.24億元），較去年9月受理18015件（日平均601件）、財損119億餘元（日平均3.97億元），均有大幅減少，分別減少22%與44%；雖初具成果，但民眾對詐欺犯罪仍有不滿，刑事局將持續追蹤詐欺發生趨勢及加強祭出相應打詐策略；同時增加全民防詐的意識宣導，希能更有效降低詐欺對國人的危害。

