    首頁 > 政治

    李明璇嗆「青鳥噁心下流」霸佔車票 超人國民黨中央前舉牌抗議

    2025/10/05 18:37 記者林欣漢／台北報導
    陳鉅元說，站出來知道未來將會受到更多人檢視、攻擊，但沒關係，願意承擔這一切。（翻攝臉書）

    國民黨發言人李明璇日前批評部分青鳥志工到花蓮救災並唱起《島嶼天光》，是在作秀「非常噁心、下流」，還抱怨他們佔用火車票。1名當天在現場協助的志工陳鉅元，今日下午特地到國民黨中央黨部，舉牌抗議李明璇霸凌花蓮救災志工，要求公開道歉。陳鉅元說，站出來知道未來將會受到更多人檢視、攻擊，但沒關係，願意承擔這一切；到現在，李發言人都沒有回應也沒有道歉，不明白為什麼可以如此昧著良心。

    李明璇3日在網路節目指出，部分青鳥到花蓮救災並唱起《島嶼天光》，是一種政治表演，批評「腦袋有洞，這些人真的非常非常噁心」，有些人只是為了表演、拍照，將災區當成政治舞台，這些行為非常下流。李還抱怨青鳥佔位，害她訂不到前往花蓮的火車票，質疑志工霸佔車票可能妨礙真正需要的救援資源進入。

    陳鉅元因為在李明璇網路節目的影片裡出現，家人被騷擾，他今日下午現身國民黨中央黨部前廣場，舉起寫著「台灣有你真好」的紙板表達抗議。陳鉅元說，這不是他第一次被攻擊，但這一次選擇站出來是因為太惡劣了；現場沒有人分黨派，人人齊力為馬太鞍付出心力，卻被當作政治攻防的素材，相當噁心。

    「如果我沒有反擊，那影片中其他志工怎麼辦？承受莫名的辱罵及滿滿的惡意嗎？」陳鉅元表示，這事他無法接受，站出來知道未來將會受到更多人檢視、攻擊，但沒關係，願意承擔這一切；到現在，李發言人都沒有回應也沒有道歉，不明白為什麼可以如此昧著良心，也不明白匿名粉專的惡意，為何對他一個平民攻擊。

