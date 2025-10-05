為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黨魁政見會》鄭麗文談2026、2028制度重要性 蔡志弘：深化藍白合

    2025/10/05 17:51 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席候選人鄭麗文。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席選舉電視政見說明會，對於2026地方選舉、2028總統大選藍白合，鄭麗文、蔡志弘皆強調制度的重要性。鄭麗文說，會透過制度決定，讓大家願賭服輸；蔡志弘也說，會透過制度努力贏得勝選。

    鄭麗文表示，黨主席絕對不會是國民黨的太陽，但同時，一個政黨有超過一個太陽，不一定是壞事，代表人才濟濟，重點是如何安排競爭者成為一個團隊，展現最大的戰力，那就要針對每一個的特質及需要，透過制度決定，讓大家願賭服輸，不要制度公布以後再修改，不要結果產生了還要翻桌重來。

    鄭麗文指出，黨主席要有擔當，公正的制度要力挺到底，藍白合作也是一樣，未來藍白合作必須要有協調機制，通過兩黨的正式決策過程，產生的遊戲規則大家共同遵守，一組總統候選人，有可能是藍藍、藍白或白藍，各種可能都有，最高指導原則就是要能贏、要會贏。「國民黨不會在同一個坑摔2次，制度很重要，不能相信個人意志或救世主，連台中市長盧秀燕都說不要私相授受、要尊重制度。」

    蔡志弘表示，他擔任黨主席會努力打贏2026選戰，讓縣市長席次大幅增加，他也承諾若輸了會辭去黨主席，若贏了也會透過制度選出總統候選人，與黨主席合而為一，全力打贏2028選戰。

    蔡志弘說，他會加強藍白合，與民眾黨進行策略聯盟，訂好公平、公正、公開制度深化藍白合，無私無我為國民黨的勝選，重用老中青三代重整戰力，放在最恰當的戰鬥位置，強化黨的基層組織贏回政權。

    國民黨主席候選人蔡志弘。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席候選人蔡志弘。（記者塗建榮攝）

