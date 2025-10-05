為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    驚！Google藍白兩黨加上「.tw」 竟直接跳轉到國台辦、統戰部官網！

    2025/10/05 18:03 即時新聞／綜合報導
    搜尋引擎輸入「國民黨.tw」，會直接跳轉到中國國務院台灣事務辦公室的官方網站。（圖翻攝自Google Chrome、國台辦官網）

    搜尋引擎輸入「國民黨.tw」，會直接跳轉到中國國務院台灣事務辦公室的官方網站。（圖翻攝自Google Chrome、國台辦官網）

    哪泥？！有網友近日發現，在網上搜尋國民黨和民眾黨，後面加上「.tw」，竟然會跳轉到中國國台辦和統戰部的官方網站！經過進一步實測，只有「民進黨.tw」會到正確的網站，但如果改成搜尋「民主進步黨.tw」，則會直接到中國政府的網站。

    一名網友昨天（4日）深夜在Threads上發文：「X我要笑死！『國民黨.tw』的網域會跳轉到國台辦網站，到底誰啦？」，引發大批網友熱議。經本報測試，在搜尋引擎輸入「國民黨.tw」，會直接跳轉到中國國務院台灣事務辦公室的官方網站；若輸入「民眾黨.tw」，會跳轉到中共中央統一戰線工作部的官網；輸入「民進黨.tw」，則是正常的DPP官網。

    不過進一步測試發現，如果輸入的是「民主進步黨.tw」，點擊搜尋會直接到中華人民共和國中央人民政府官網；「中國國民黨.tw」會跳出一個網域名購買網站；「台灣民眾黨.tw」則搜尋不到結果。

    鄉民紛紛表示，「針對此事，國台辦給出五星好評」、「這就是俗稱的網域蟑螂，搶先註冊網址（要錢的），然後高價威脅品牌商看你要不要買下來」、「雖然不正確，但好像也不是毫無道理」、「終於不演了，嘻」、「這是有人買了網域後，在網域平台上設定轉址」、「我要笑死」、「是誰去幫它們註冊繳費的啦」。

    輸入「民眾黨.tw」，會跳轉到中共中央統一戰線工作部的官網。（圖翻攝自Google Chrome、統戰部官網）

    輸入「民眾黨.tw」，會跳轉到中共中央統一戰線工作部的官網。（圖翻攝自Google Chrome、統戰部官網）

    輸入「民進黨.tw」，會到正常的DPP官網。（圖翻攝自Google Chrome、民進黨官網）

    輸入「民進黨.tw」，會到正常的DPP官網。（圖翻攝自Google Chrome、民進黨官網）

    如果輸入的是「民主進步黨.tw」，點擊搜尋會直接到中華人民共和國中央人民政府官網。（圖翻攝自Google Chrome、中國政府官網）

    如果輸入的是「民主進步黨.tw」，點擊搜尋會直接到中華人民共和國中央人民政府官網。（圖翻攝自Google Chrome、中國政府官網）

