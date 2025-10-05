堰塞湖潰流工作會報內容遭抹黑 中央災變中心：依災害防救法送辦

中央災害應變中心在23日舉行樺加沙颱風第8次工作會報後，召開會後記者會說明。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉災情慘重，目前仍在持續進行救災，但國民黨智庫副執行長凌濤今臉書貼文指出，中央至今無任何官員負責，甚至稱中央災害應變中心上月23日舉行工作會報，有官員看到馬太鞍溪橋被沖斷發出訕笑聲，痛批是冷血官員；對此，中央災害應變中心發布新聞稿強調，部分黨政人士持續刻意以片段畫面進行扭曲抹黑，將依災害防救法函送法辦。

中央災害應變中心表示，從9月21日應變中心開設至今，已舉行28次工作會報，過程中，指揮官劉世芳和各部會人員，都以積極主動態度、保全民眾安全為最高原則來應對災害。

因此，指揮官劉世芳在擴大徵詢範圍邀請李鴻源、游景雲教授等台灣大學團隊參與評估後，就以最謹慎的方式，於9月21日第三次工作會報中，依台大團隊模擬狀況，以最大範圍1837戶疏散撤離，盡全力減低馬太鞍溪堰塞湖所造成的災害。

中央災害應變中心指出，依花蓮縣政府於災害發生前（9月23日下午1時30分）回報之統計資訊，馬太鞍溪下游1837戶已全數疏散安置完成，包括收容安置185人、依親3100人、垂直避難5239人。

中央災害應變中心說，馬太鞍橋沖毀時，公路局已針對馬太鞍溪橋南、北兩側實施封橋管制，並透過CMS等多元管道發布禁止通行訊息，因此現場影像回報後，指揮官劉世芳隨即指示通知周遭交管人員第二波洪水將更加危險，必須注意自身安全，先行撤離。

