藍拚黨魁選舉、光復災區只剩布條 志工嘆：這還是國民黨執政縣市？

國民黨今天在光復車站前僅剩橫幅布條。（志工提供）

花蓮光復災區有志工觀察了13天後，痛批國民黨中央只顧著選黨主席，一開始在光復火車站前「輸人不輸陣」，和慈濟功德會及民進黨中央黨部比鄰設置帳棚，隨後志工漸漸變少，昨天連帳棚、桌子都撤了，今天聽到有人批評後，急忙再把橫幅布條掛上，這種毫不關心災民的心態，讓志工們大嘆「太扯了！這還是國民黨執政的縣市嗎？」

志工說，一開始國民黨中央還做做樣子，設立帳棚並派員服務災民、志工，但連日來隨著黨主席選舉白熱化，索性連帳棚及服務台也不設了，甚至連布條都拿掉，悄悄撤離災區。慈濟功德會看國民黨帳棚不設了，接收位置，國民黨內有人獲悉遭到批評，擔心被講成「國民黨在災區消失」，急忙派人在慈濟帳棚前掛上橫幅布條，但服務台及人員並未恢復。

光復鄉受到重創後，國民黨被外界抨擊幾乎不見人影，主席朱立倫回應，國民黨不需要出名、不需要穿著什麼背心、不需要展示任何黨派的符號。對此，參與救災的吳姓「鏟子超人」痛批，國民黨中央「雖然在光復車站前掛了紅布條，每天卻只來不到1小時」，這是那門子的關心災區和災民？

志工說，連續一週都在光復車站前幫忙，來自全台各地的「鏟子超人」從下車後到抵達災區前，需要很多前置作業幫忙，如注意事項、清潔物資、防護器具及交通移動等，由於志工人數眾多，車站出口除了中央前進協調所設立志工救災地點分配站，慈濟、民進黨等民間團體也在車站前成立行動廚房與賑災物資專車。

吳先生說，撇開政府單位及及政黨不說，2週來服務災區最有規模與效率的莫過於慈濟，除志工們協助災區清淤、飲食支援外，花蓮慈濟醫院也進駐光復糖廠，提供內科、外科、感染科、心臟內科與中醫科等專科醫護，更準備了如眼藥水、止痛藥、抗生素、痠痛藥膏、破傷風藥，甚至還帶來三高與糖尿病等慢性藥物。

光復車站前初期依序有慈濟行動廚房、國民黨災復志工報到處、最後才是民進黨帳棚，過去幾天國民黨攤位除了掛布條，未見任何中央黨部人員進駐；反觀民進黨的志工站，早上7時30分開始就有穿著背心的黨工或志工進駐，每天至少12小時有人留守，除了協助物資發放，「鏟子超人」們所需的雨鞋等設備整理歸位，也由黨工與志工共同負責。

有志工說，對於國民黨強調救災不需黨派符號，他沒有意見，如果安靜幫忙救災也就算了，但看到國民黨這段時間忙著選黨主席，幾乎每天都在政治攻防，到現在都還在幫縣長徐榛蔚卸責，「如果你們也跟民進黨一樣，穿著背心進駐花蓮」，民眾自然也會看在眼裡，比講什麼都有用。

國民黨志工則表示，每天都有人到災區幫忙，對災民的幫助，有些事默默做就好，不需要敲鑼打鼓，有沒有幫到忙？災民都看在眼裡。

光復車站前慈濟行動廚房帳棚和民進黨中央帳棚比鄰設置。（記者王錦義攝）

