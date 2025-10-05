為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    被爆積欠黨公職責任額！鄭麗文：黨中央不要打壓特定候選人

    2025/10/05 16:54 記者林欣漢／台北報導
    鄭麗文表示，希望國民黨中央能夠秉持公平公開的遊戲規則，不要針對、打壓特定候選人。（記者塗建榮攝）

    有國民黨中評委向媒體爆料，國民黨主席候選人鄭麗文拖欠立委任內的黨公職責任額，直到參選黨主席前才繳清，國民黨秘書長黃健庭今日也證實，鄭麗文在上個月領表前有繳清。對此，鄭麗文於今日下午的電視政見發表會結束後受訪表示，這訊息應該是黨中央釋放出來的，她希望不是這樣，所以也再次呼籲黨中央，辦一場乾淨公正的選舉，以昭公信。

    黃健庭：鄭麗文領表前繳清

    媒體報導，一名國民黨中評委指出，鄭麗文2020年2月1日至2024年1月31日期間，擔任國民黨不分區立委，依黨內規定每年應繳交的黨公職責任額供黨務使用，鄭麗文卻拖延不繳，直到要參選國民黨主席才補繳。

    黃健庭表示，國民黨所謂的公職分攤金或者說募款責任額上面，立委一年要負擔30萬元，不分區立委除了這30萬元，每個月還要再多負擔10萬元。那鄭麗文應該是30萬立委的公職分攤金，在他任內那4年沒有繳，而鄭在上個月領表前，有來把這個部分都繳清了。

    鄭麗文表示，所有一切都按照黨中央規定，不知道黨中央這時候釋放這個混淆視聽、帶風向的訊息用意何在，希望黨中央能夠秉持公平公開的遊戲規則，不要針對、打壓特定候選人。

    媒體詢問，是否覺得被黨中央打壓？鄭麗文說，「是的」，這訊息應該是黨中央釋放出來的，希望不是這樣，所以也再次呼籲黨中央，辦一場乾淨公正的選舉，以昭公信。

