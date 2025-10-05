學者剖析KMT黨主席選舉 郝龍斌走中間路線「糊弄」、鄭麗文最統

國民黨黨主席6位候選人日前在彰化縣參加交流會，6人首次同框。（資料照）

美國智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）近日發表分析報告，檢視主要的國民黨主席候選人鄭麗文、郝龍斌、羅智強，3人均具有「外省」背景，以「九二共識」作為兩岸政策核心。學者分析，這3人所講的九二共識，都有「一個中國」概念，把台灣當成中國一部分。郝龍斌企圖走2008年馬執政的兩岸路線，講白就是「糊弄」台灣百姓，鄭麗文則是3人之中，最親中、最統的。

美方報告結論認為，對美國而言，郝龍斌、羅智強、鄭麗文這些候選人代表的國民黨，不太可能接受美方關於國防預算或備戰的要求，因為他們對中共威脅缺乏急迫感，且相信九二共識可作為保護盾。

鄭麗文日前說，「九二共識」本身並無問題，問題在於民進黨不承認並「步步進逼」，在「中華民國招牌下遂行台獨野心」。她主張必須在九二共識基礎上重啟對話與合作；羅智強則以「我是台灣人、中國人為榮」為論述主軸，聲稱中華民國憲法體現「一中憲法」，「一中」是指中華民國。

台灣大學政治系副教授陳世民今天受訪表示，審視鄭麗文過去言行，鄭是3人之中「最親中、最統的」，只講九二共識，卻不提中華民國。羅智強的部分，北京當局所講的一中，從來不是中華民國，羅用「一中憲法」陳述中華民國，但主要目的是在強調「台灣是中國一部分」、「台灣人就是中國人」概念。若以羅過去言行來檢視，羅智強也是一個統派。

陳世民指出，郝龍斌、羅智強、鄭麗文3人的兩岸政策比較起來，郝龍斌是企圖走中間路線，鄭麗文最偏中國，羅介於鄭與郝的中間。

對於郝龍斌主張「九二共識、一中各表」是過去兩岸對話的基礎與「通關密語」，兩岸政策立場是「親美不跪美、和中不舔共」。陳分析，鄭麗文有糾正郝龍斌應該要說「和陸」而不是講「和中」，很明顯鄭是偏向中國。郝是想延續馬英九執政那8年的路線，當年馬還願意強調「一中各表」。不過，2008年所講不統不獨不武的「不統」，在馬卸任總統後就變成了「不排除統一」。

陳世民批評，郝龍斌當年曾說「沒有各表、就沒有一中」，現在為了幫盧秀燕競選總統，出來選黨主席是走中間路線，相關論述不會太偏向中國，郝已講明當選黨主席不會競選公職。再講白一點，走中間路線就是把票先騙到再說，選舉時強調中華民國、各自表述，但實際也是承認台灣是中國一部分，走2008年路線只是在「糊弄」台灣老百姓。

「九二共識內涵只剩下一中！」陳世民說，不管是郝龍斌、鄭麗文、羅智強，或北京當局所講的九二共識，都有「一個中國」的概念，這些論述都隱含著台灣是中國一部分，或像習近平所說的「兩岸同屬一個中國」，全世界沒有國家會否認中國是指中華人民共和國，所以若台灣最大反對黨的黨主席認為台灣是中國一部分時，這對台灣非常危險。

他強調，中國外長王毅近日又重申台灣是中國一部分，美國沒資格說三道四。如果2028年台灣再選出一個接受九二共識，承認台灣是中國一部分的領導人，把台灣當成中國內政問題，中國要出兵攻打台灣時，國際社會有什麼資格介入？如過台灣自己都認為是中國一部分，未來中國打台灣時，美日等國有何立場要介入，所以這些人的主張都對台灣不利。

