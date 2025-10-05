為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    這次不用打電話！賴清德視察光復鄉協調所 徐榛蔚、傅崐萁都來了

    2025/10/05 16:39 記者王榮祥／高雄報導
    總統賴清德（左2）、花蓮縣長徐榛蔚（左3）、立委傅崐萁（右1）今難得同框。（記者王榮祥攝）

    總統賴清德（左2）、花蓮縣長徐榛蔚（左3）、立委傅崐萁（右1）今難得同框。（記者王榮祥攝）

    總統賴清德今視察花蓮縣光復鄉中央協調所，這次不用打電話，縣長徐榛蔚、國民黨立院黨團總召傅崐萁都到了，兩人陸續感謝總統，也在簡報後暢所欲言、提出許多訴求與建議，總統原規劃45分停留時間延長到90分鐘，場面熱絡、和諧。

    總統賴清德9月25日首度至光復鄉視察協調所時，徐榛蔚未出席，賴清德連問三次「縣長有來嗎」?最後索性當場打電話跟徐榛蔚聯繫，了解地方對救災部分有無任何需求。

    賴清德今二度視察協調所，這回不用打電話，徐榛蔚、傅崐萁都到場，賴清德車隊因故延遲10多分鐘，徐榛蔚與傅崐萁也耐心等待，還把握空檔研究簡報內容。

    今簡報由總協調官季連成主持，說明到今天為止的救災進度，包括清淤、堤防加強、學校復課、後續安置與農田補助等方案，賴清德對於救災成效表示欣慰。

    徐榛蔚今有備而來，透過幕僚準備的光復鄉災區空拍圖，強造河川淤泥嚴重，只要再來一個颱風或下場大雨，光復鄉很可能要再面對淤泥衝擊!希望中央徹底解決農水路淤積情況；傅崐萁則建議總統是否應評估遷村，因為河床高度已經太高，同時應快點解決堰塞湖問題。

    賴清德仔細聆聽縣長、立委建議，也請現場部會官員回應，因此停留時間還延長，規劃45分鐘，結果超過90分鐘才結束，但氣氛相當和諧。

    賴清德與徐榛蔚互動熱絡。（記者王榮祥攝）

    賴清德與徐榛蔚互動熱絡。（記者王榮祥攝）

    傅崐萁建議總統賴清德針對光復現況，是否可慮遷村?（記者王榮祥攝）

    傅崐萁建議總統賴清德針對光復現況，是否可慮遷村?（記者王榮祥攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播