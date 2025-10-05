這次不用打電話！賴清德視察光復鄉協調所 徐榛蔚、傅崐萁都來了

總統賴清德（左2）、花蓮縣長徐榛蔚（左3）、立委傅崐萁（右1）今難得同框。（記者王榮祥攝）

總統賴清德今視察花蓮縣光復鄉中央協調所，這次不用打電話，縣長徐榛蔚、國民黨立院黨團總召傅崐萁都到了，兩人陸續感謝總統，也在簡報後暢所欲言、提出許多訴求與建議，總統原規劃45分停留時間延長到90分鐘，場面熱絡、和諧。

總統賴清德9月25日首度至光復鄉視察協調所時，徐榛蔚未出席，賴清德連問三次「縣長有來嗎」?最後索性當場打電話跟徐榛蔚聯繫，了解地方對救災部分有無任何需求。

請繼續往下閱讀...

賴清德今二度視察協調所，這回不用打電話，徐榛蔚、傅崐萁都到場，賴清德車隊因故延遲10多分鐘，徐榛蔚與傅崐萁也耐心等待，還把握空檔研究簡報內容。

今簡報由總協調官季連成主持，說明到今天為止的救災進度，包括清淤、堤防加強、學校復課、後續安置與農田補助等方案，賴清德對於救災成效表示欣慰。

徐榛蔚今有備而來，透過幕僚準備的光復鄉災區空拍圖，強造河川淤泥嚴重，只要再來一個颱風或下場大雨，光復鄉很可能要再面對淤泥衝擊!希望中央徹底解決農水路淤積情況；傅崐萁則建議總統是否應評估遷村，因為河床高度已經太高，同時應快點解決堰塞湖問題。

賴清德仔細聆聽縣長、立委建議，也請現場部會官員回應，因此停留時間還延長，規劃45分鐘，結果超過90分鐘才結束，但氣氛相當和諧。

賴清德與徐榛蔚互動熱絡。（記者王榮祥攝）

傅崐萁建議總統賴清德針對光復現況，是否可慮遷村?（記者王榮祥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法