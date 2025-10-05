為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    轟郝龍斌、羅智強涉「搓湯圓」 卓伯源：違反政黨法應退選

    2025/10/05 16:17 記者林哲遠／台北報導
    國民黨主席候選人、前彰化縣長卓伯源痛批，郝龍斌、羅智強涉搓湯圓、聯合競選，呼籲2人退選。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席選舉進入倒數，黨中央今舉辦選舉電視政見說明會，候選人郝龍斌、羅智強稱要赴花蓮救災缺席。候選人、前彰化縣長卓伯源會前受訪時痛批，郝龍斌日前公開稱，若當選主席將邀請羅智強擔任副主席，爾後2人又行為一致要求黨中央停辦說明會，恐違反「政黨法」涉搓湯圓、聯合競選，呼籲2人退選。

    針對郝龍斌、羅智強以前往花蓮救災為由缺席說明會，卓伯源直言，郝龍斌、羅智強共同不出席中天電視辯論後，又一起向國民黨中央提出停辦今天以及地方的政見發表會，完全違背民主原理原則。

    卓伯源批評，他們更去動員18名立委、陷這些立委於不義，並以去花蓮救災為由不參與政見說明會，花蓮是在9月23日發生災害，自己在9月27日就趕赴花蓮協助救災，「為何10月4日輪到我要辯論就要求全部停止，你把話講完了，輪到別人講話你就說辯論要停止，你這樣公平嗎？」

    「郝龍斌、羅智強為何一致行動？」卓伯源質疑，這已涉及嚴重司法問題「搭檔競選」，本次黨主席選舉已被認為涉「政黨法」33條「期約放棄競選或為一定競選活動」之行為，郝龍斌甚至日前公開稱，若自己當選，要給羅智強副主席位子，羅也不否認、拒絕。

    卓伯源痛批，隨後這2人就一起不參加辯論，要求黨中央取消所有辯論，並發動18名立委要求停辦說明，這恐已構成期約放棄競選。他呼籲羅智強、郝龍斌懸崖勒馬，若有司法疑慮的候選人當選恐影響黨內形象，因此鄭重要求退出本次國民黨主席選舉。

