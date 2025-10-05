藍推二輪總統選制卡柯文哲？ 鍾佳濱：短視近利是不智的

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

立法院國民黨團本會期推動總統選舉二輪投票制修法，認為「絕對多數」的總統當選人才有其正當性。對於外界質疑修法是否意圖「卡」民眾黨前主席柯文哲或白營人士。民進黨團幹事長鍾佳濱認為，修法是對第三名有利，因為他可能變成第二名，或左右誰是第一名、第二名，國民黨此舉是短視近利、是不智的。

國民黨立委擬提出「總統副總統選舉罷免法修正草案」，將總統選舉改為二輪投票制，在第一輪投票中，若無人獲得過半選票，則取得票最多的兩組候選人進入第二輪投票，以確保最終當選者獲得絕對多數支持。

對於藍推修法是否意圖卡「柯」？鍾佳濱認為，民眾黨近來是多事之秋，不然當時柯文哲認為自己是第二名。在國民黨和民眾黨的發展態勢下，國民黨未必就是第二名，而第三名其實決定了誰才是最後的總統。他認為，以其他國家的二輪選制觀之，大多數情況會加劇少數政黨之間的合縱連橫，會讓政治穩定性更差。

鍾佳濱說，美國是由傳統的民主黨和共和黨交替執政，國民對於美國政壇未來的走向就很清楚，由主流民意決定交給誰。而在歐洲大多數內閣制國家，縱使有總統選舉，政黨的合眾連橫是非常激烈的，很多都是多黨聯合執政，因為沒有一個政黨可以過半，這也是他們為何要採二輪選制，是有其憲政基礎。

鍾佳濱指出，反觀台灣，從前總統李登輝開始進行總統直選以來，包括李登輝、馬英九、蔡英文都是絕對多數，而陳水扁、賴清德是相對多數，「依據台灣的憲政體制，我們也沒有看過聯合執政，因為我們不是內閣制。」

他說，過去國民黨主席朱立倫在蔡英文執政時，也曾喊過要改為內閣制，似乎認為以目前國民黨的困境，這是有助於他們取得政權的方法，所以他們就不斷在憲政體制上往這方面傾斜，自然就會去抄襲或仿效歐洲的二輪總統選制。「所以我一直覺得說，這個議題若只放在眼前政黨利益，這是藍白合不合的問題。」

「二輪選制眼前對誰最有利？」鍾佳濱認為，不管是國民黨或民眾黨，其實對第三名是最有利的，因為第三名有可能變成第二名，第三名也可以左右第一名和第二名，但這是很短視近利的做法，不宜如此，應回歸每個國家憲政運作的傳統。

最後，鍾佳濱強調，二輪選制是多黨政治下的結果，而非總統選制的必然，所以國民黨把總統選制和憲政體制拖鉤思考，是很不智的。

