    首頁 > 政治

    拋黨魁、總統任期一致！張亞中：本屆黨魁任期至2028/5/19

    2025/10/05 15:53 記者林哲遠／台北報導
    國民黨今日舉行黨魁選舉電視政見說明會，針對當選後是否將兵權讓給總統候選人，避免黨內「兩顆太陽」爭議？候選人張亞中宣示，他當選黨主席後會把兵權交給總統候選人統一指揮。（記者塗建榮攝）

    國民黨今日舉行黨魁選舉電視政見說明會，針對當選後是否將兵權讓給總統候選人，避免黨內「兩顆太陽」爭議？候選人張亞中宣示，他當選黨主席後會把兵權交給總統候選人統一指揮，並宣示本屆黨主席任期至2028年5月19日為止，若國民黨總統候選人在2028年1月選贏總統，就是當然黨主席。

    針對媒體提問，如何避免黨內「兩顆太陽」的問題，2028年是否將統領黨內兵權釋出給總統候選人？張亞中表示，他在4年前參加黨主席選舉就承諾，黨魁跟總統候選人兵權需一致，避免雙頭馬車，因此若他是黨主席會把兵權交給總統候選人統一指揮，至於什麼是兵權？就取決總統候選人怎麼認定。

    張亞中續指，黨主席任期應憲政同步，他宣示本屆黨主席任期至2028年5月19日為止，若國民黨總統候選人在2028年1月選贏總統，就是當然黨主席，任期從5月20日開始就任；若不幸選輸，便從2028年1月投票日隔天啟動新任黨主席選舉，並在同年520就任。

    他也補充，若屆時的總統認為工作太忙不想當黨主席，他可以在2028年5月20日指定一個人擔任黨主席人選，讓黨主席跟總統任期一致。

    張亞中也批評，很遺憾看到黨內，這次黨主席選舉很多人沒做好準備，一出來就說選上黨主席就要徵召台中市長盧秀燕，就把黨主席位子讓給盧，國民黨是百年政黨，什麼時候搞私相授受、這種軍權玩意。

    張強調，不要迷信哪一個黨主席是大公無私，只要把制度做好，讓未來的黨主席不得不大公無私，這才是國民黨未來要走的方向。

