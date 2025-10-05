災區指揮明快果斷被拱選花蓮縣長 季連成：沒這個想法

季連成因指揮救災果斷明快，執行力佳獲各界肯定，但他表示沒有參選的念頭。（記者王榮祥攝）

花蓮光復重災指揮體系一度混亂，中央及地方連繫及整合出現問題，行政院指派中將退役政務委員季連成接手，自9月30日起擔任中央前進協調所總協調官，果斷、明快、霸氣的指揮調度風格及效率獲各界肯定，有網友拱他參選花蓮縣長；季連成低調回應，自己並非政治人物，從來沒有參與選舉的念頭，來花蓮完全是來服務災民，「這一生不可能有選舉的工作。」

季連成曾任國防部參謀本部副參謀總長及陸軍副司令，具有豐富軍事及救災指揮經驗。2016年高雄美濃地震期間，率領陸軍第八軍團投入救災，展現迅速決策與現場掌握能力，深受時任台南市長的賴清德肯定。

這次臨危授命投入花蓮災區指揮救援，從9月30日接下總協調官後，統一調度分配中央現有資源，以高度紀律和行動力指揮救災，讓國人印象深刻的是，每天的總協調所記者會中，回答提問相當明快、答覆只講重點，受到各界高度肯定，有網友對比花蓮縣長徐榛蔚荒腔走板的救災表現，紛紛敲碗拱他選花蓮縣長。

針對網友期待他選縣長，季連成低調，他不是政治人物，一生裡面沒有選舉的念頭，來花蓮完全是來救援、服務災民，沒有權力、只有責任，希望讓災民的生活盡快恢復正常，其他壓根就沒想過。

