為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    災區指揮明快果斷被拱選花蓮縣長 季連成：沒這個想法

    2025/10/05 15:49 記者游太郎／花蓮報導
    季連成因指揮救災果斷明快，執行力佳獲各界肯定，但他表示沒有參選的念頭。（記者王榮祥攝）

    季連成因指揮救災果斷明快，執行力佳獲各界肯定，但他表示沒有參選的念頭。（記者王榮祥攝）

    花蓮光復重災指揮體系一度混亂，中央及地方連繫及整合出現問題，行政院指派中將退役政務委員季連成接手，自9月30日起擔任中央前進協調所總協調官，果斷、明快、霸氣的指揮調度風格及效率獲各界肯定，有網友拱他參選花蓮縣長；季連成低調回應，自己並非政治人物，從來沒有參與選舉的念頭，來花蓮完全是來服務災民，「這一生不可能有選舉的工作。」

    季連成曾任國防部參謀本部副參謀總長及陸軍副司令，具有豐富軍事及救災指揮經驗。2016年高雄美濃地震期間，率領陸軍第八軍團投入救災，展現迅速決策與現場掌握能力，深受時任台南市長的賴清德肯定。

    這次臨危授命投入花蓮災區指揮救援，從9月30日接下總協調官後，統一調度分配中央現有資源，以高度紀律和行動力指揮救災，讓國人印象深刻的是，每天的總協調所記者會中，回答提問相當明快、答覆只講重點，受到各界高度肯定，有網友對比花蓮縣長徐榛蔚荒腔走板的救災表現，紛紛敲碗拱他選花蓮縣長。

    針對網友期待他選縣長，季連成低調，他不是政治人物，一生裡面沒有選舉的念頭，來花蓮完全是來救援、服務災民，沒有權力、只有責任，希望讓災民的生活盡快恢復正常，其他壓根就沒想過。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播