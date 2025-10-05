藍推總統選舉二輪投票制 莊瑞雄：恐引發憲政衝突與法律爭議

民進黨立委莊瑞雄。（資料照）

立法院國民黨團本會期推動總統選舉二輪投票制修法，認為「絕對多數」的總統才有其正當性。對此，立法院司法及法制委員會民進黨籍召委、立委莊瑞雄對於修法持反對態度。他說，憲法增修條文已明定總統以相對多數當選，若再以普通法律增設與憲法牴觸的「過半門檻」，必然引發憲政衝突與法律爭議的風險。

莊瑞雄表示，雖然推行二輪制可被視為提升總統當選正當性的手段，但在當前政治結構下，此舉難免被解讀為針對中間或第三勢力的制度操作。若僅以修法、未經憲政層次討論與充分社會共識，恐引發程序正當性與公平性爭議。

他認為，若要推動如此重大的制度變革，應先行廣泛社會討論與民意調查，並納入學界、法界等專業意見，以避免制度設計出現偏頗或利益傾斜。

莊瑞雄也強調，憲法增修條文已明定總統以相對多數當選，若再以普通法律去增設與憲法牴觸的「過半門檻」，必然引發憲政衝突與法律爭議的風險。因此，涉及總統選舉制度的改變，更應審慎考量憲法層級的完善與配套，在憲法增修方向上統合制度設計與時程規劃，確保改革具有恆定性與合憲性，而非倉促為特定政治目的而調整。

