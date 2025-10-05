被爆在宜蘭與黨代表餐敘 郝龍斌辦公室：請他們就近支援花蓮救災

國民黨中央委員黎子渝爆料，郝龍斌中午在宜蘭金門餐廳，和黨代表一起吃飯。（翻攝臉書）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，國民黨主席候選人郝龍斌呼籲停止舉辦辯論會與政見發表會，全黨投入花蓮救災，未出席今日下午的電視辯論會。國民黨中央委員黎子渝爆料，郝龍斌聽起來好像是把災區擺第一，今日中午卻被拍到人在宜蘭金門餐廳，和黨代表一起吃飯、聊天，她質疑，「所以辯論會不能參加，是因為要救災；但午餐聚會可以進行，這又是什麼邏輯？」對此，郝龍斌辦公室表示，郝龍斌先生今天中午從花蓮北返回程路上，在羅東停留受邀與黨代表聚會，也請宜蘭代表鄉親能夠就近支援花蓮救災。

黎子渝說，郝龍斌說要到花蓮救災，還因此取消了原定的黨主席辯論會。這樣的選擇，聽起來好像是把災區擺第一，「我都開始對他刮目相看了」。但郝龍斌今日中午卻被拍到人在宜蘭金門餐廳，和黨代表一起吃飯、聊天，「真的是為了主席之位也是很拼命啦」。

黎子渝表示，不是要惡意批評誰，但看到這畫面真的會想問：「所以辯論會不能參加，是因為要救災；但午餐聚會可以進行，這又是什麼邏輯？」花蓮此刻還有很多災情在處理中，媒體報導也都在現場。身為黨主席參選人、前市長，所謂的「救災優先」，沒有做，就不要說（可能晚點做？）

黎子渝認為，如果今天只是單純的私人行程，也希望團隊誠實說明。畢竟「救災」這兩個字，不該被隨意提及，更不應成為迴避公共對話的理由。

