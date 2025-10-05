藍推總統選舉二輪投票制 鍾佳濱：不符憲政也未必對藍有利

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

立法院國民黨團本會期推動總統選舉二輪投票制修法，認為「絕對多數」的總統當選人才有其正當性。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，總統選制是憲政層次的問題，憲法增修條文中有明確規範。他批評，國民黨短視近利，卻忽略了二個問題，一是它可能沒有和憲政體制搭配，另一則是未必符合國民黨的最佳利益。

鍾佳濱指出，國民黨要推動總統二輪選制，他們認為透過立法有空間調整，但民進黨還是要強調，儘管歐美或其他國家總統選制有所不同，有絕對多數和相對多數、有兩輪投票設計，但最終還是要回應該國的憲政體制。

「台灣是否可採二輪投票，這要回到憲政體制討論。」鍾佳濱舉例，「你是電動車或燃油車，四輪驅動或兩輪驅動，憲政體制設計不同，底下如同車子的傳動系統就會完全不一樣，所以不能夠把不同的憲政體制套到不同的總統選制上。」

鍾佳濱認為，國民黨的思維純粹是政黨利益，覺得民進黨不管是前總統陳水扁或現任總統賴清德，都是相對少數當選的，所以他們要推兩輪投票比較有機會奪回政權，這純粹是以政黨利害思考。他說，應回歸憲政體制才是正辦，但國民黨不敢去碰憲政體制，因為修憲門檻很高，若政黨利益不一致，修憲是不可能的。

鍾佳濱表示，國民黨只看到當年若「藍白合」，一輪選制總統就是他們的，那如果藍白不合，二輪選制到底是對藍的好，還是對白的好，國民黨要深思熟慮，二輪選制其實是給小黨更大的左右空間，也就是說，一輪選制就是第一名當選；二輪選制則是由第三名來決定第二名和第一名誰會當總統，對藍營未必有利。

