鄭麗文被爆積欠黨公職責任額 張雅屏籲黨公布歷年責任額繳交狀況

前國民黨副秘書長、前組發會主委張雅屏表示，呼籲黨中央應把這些黨公職人員歷年募款責任額繳交狀況都公布出來，不宜針對特定對象做攻擊。（資料照）

有國民黨中評委向媒體爆料，國民黨主席候選人鄭麗文拖欠立委任內的黨公職責任額，直到參選黨主席前才繳清。國民黨秘書長黃健庭今日受訪證實，鄭麗文在上個月領表前有繳清。曾經操盤藍營組織選戰的前國民黨副秘書長、前組發會主委張雅屏表示，呼籲黨中央應把這些黨公職人員歷年募款責任額繳交狀況都公布出來，不宜針對特定對象做攻擊。

張雅屏指出，國民黨過去有黨產時代，沒有什麼黨公職人員的募款責任額問題。但2016年民進黨利用國民黨中央選舉因「換柱」而大敗，國民黨立委僅35席不到三分之一。當時民進黨強力通過違法違憲的黨產條例，凍結國民黨的帳戶。

張雅屏表示，時任國民黨主席洪秀柱啟動海內外的特別黨費，以及參考民進黨的募款責任額制度，於中常會通過募款責任額的辦法，其中黨主席一年的責任額是1000萬、直轄市長200萬等，但收繳率非常低，立院黨團當年很反彈，因此有個原則，地方相關公職人員責任額於地方留用，甚至立院黨團的部分也比照「自募自用」來辦。

張雅屏說，如今又看到有人提到募款責任額的問題，他呼籲黨中央應把這些黨公職人員歷年募款責任額繳交狀況都公布出來，不宜針對特定對象做攻擊。

張雅屏認為，每任黨主席承諾的事情，往往後任不認帳，是國民黨最惡質的文化之一，例如，他個人面對2014年屏東縣長文宣案的政治官司時，2017年簽呈核可由黨部承擔的民事賠償責任，甚至2020年協調會確認的事情，迄今都仍未完全落實。

