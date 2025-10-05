雲林縣前議長陳清秀辭世 享壽81歲

雲林縣前議長陳清秀4日凌晨別世，享壽81歲。（資料照）

雲林縣前議長陳清秀昨（４）日凌晨因病辭世，享壽81歲，地方政壇除震驚之外，更感到不捨。陳清秀之子、縣議員陳俊龍低調表示，父親將於10月22日舉行告別式，感謝各界關心。

陳清秀為雲林縣虎尾鎮西屯里人，1945年出生，出身農家子弟，年輕時擔任台糖虎尾糖廠採收委員，負責雇工採收原料甘蔗，因此深受農民肯定，且熱心公益，27歲時當選西屯里長，2屆里長任內服務熱心，個性隨和，每遇當地居民糾紛都會親自出馬，排難解憂，甚至當地旅外鄉親有所困難，也會北上幫忙協調。37歲便轉戰第三選區縣議員，獲得第二高票，更擔任起副議長，更在1998年起擔任2屆議長，2009年逐漸將棒子交給兒子陳俊龍。

陳俊龍表示，去年8月到台中榮總就醫，檢查發現肝腫瘤，展開多次栓塞治療，因藥物副作用，導致口腔破皮，引起細菌感染，導致心肺及肝功能衰弱，後遵從父親意願轉回台大雲林分院虎尾院區治療，於10月4日昨凌晨4點許安詳別世。

雲林縣議長黃凱、民意聯盟政團總召廖偉晴、國民黨團總召李明哲，率黨團眾人下午前往弔唁。黃凱表示，陳清秀前議長對於雲林縣的相關建設非常關心，也不忘提攜後輩，樹立很好典範，是值得效仿的對象。

陳俊龍表示，生前爸爸向家人、親戚朋友不斷提醒「身體健康是金錢買不到的」，希望大家務必照顧好身體，這段期間也感謝台中榮總、台大醫院雲林分院醫療團隊無微不至照護，父親告別式則訂於10月22日上午，感謝各界紛紛送上關心。

