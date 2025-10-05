美智庫示警：國民黨主席人選低估中共威脅 拿九二共識當保護傘

華府智庫示警，國民黨對中共威脅缺乏警覺，認為九二共識足以當保護傘，將走向令人憂心的路線。（資料照）

國民黨主席選舉將於18日投票，前美國中情局（CIA）分析師、華府智庫The Jamestown Foundation主席孟沛德（Peter Mattis）指出，從目前領先的候選人鄭麗文、郝龍斌、羅智強來看，國民黨對中共威脅缺乏警覺，認為九二共識足以當保護傘，更不太可能接受美國對於國防預算或備戰的請求，將走向令人憂心的路線。

孟沛德以「外省人主導國民黨主席選舉」為題撰文指出，目前領先的3位候選人都強烈自我認同為「中國人」，主張以「九二共識」為基礎處理兩岸關係，當中缺乏國民黨「本土派」人選，3人普遍對中華人民共和國抱持樂觀態度，卻對美國對台角色存疑，並質疑民進黨政府對美政策，尤其是關稅談判方面。

請繼續往下閱讀...

在兩岸議題上，孟沛德指出，3人皆將「九二共識」視為兩岸和平的保障，對中共的意圖抱持樂觀想法，顯示國民黨相信台灣安全取決於北京，而不是華盛頓。羅智強引用馬英九執政時期為例證，鄭麗文甚至說若能「粉碎台獨、法西斯」，以九二共識開創兩岸和平百年基業；郝龍斌較謹慎，他提醒中共必須承認「九二共識不等於一國兩制」，並承諾當選將成立「黃復興國防智庫」，捍衛中華民國、反對台獨。

孟沛德提到，3人都反對國防預算提高到5%，傾向以穩定兩岸關係促進國家安全。鄭麗文提出「兩岸和解」是最需要的國防，羅智強也認為軍費提高到GDP5%是「台灣不可承受之重」，郝龍斌則承認台灣必須「備戰以避戰」，但仍認為兩岸和平及反台獨是最好的國防，3人也未提出替代方案。此外，3人都主張在美中之間取得平衡，甚至希望台灣能更融入中國市場，以此應對美國壓力。

孟沛德最後總結說，這些國民黨主席候選人顯示，國民黨未來不太可能接受美國關於國防預算或備戰的請求，他們對中共威脅缺乏警覺，堅信「九二共識」足以當保護傘，若美國直接對國民黨施加壓力，反而會強化黨內的「疑美論」，對國民黨而言，對抗美國壓力的最好方法，就是與北京建立更緊密的關係，因此，美國應該避免激發「疑美論」，並真正理解國民黨內的權力結構。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法