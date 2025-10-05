國民黨魁選舉 美智庫分析︰3主要候選人以九二共識為兩岸政策核心

國民黨黨主席選舉10月2日辯論會。美國智庫分析指出，主要候選人均具「外省」背景，以九二共識為兩岸政策核心。（資料照）

美國智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）近日發表分析報告，檢視國民黨10月18日即將舉行的黨主席選舉。報告指出，三位主要候選人鄭麗文、郝龍斌與羅智強均具「外省」背景，強調中華民國認同，並以九二共識作為兩岸政策核心。

報告指出，三位候選人的父輩均與1949年國民黨撤退來台歷史相關。鄭麗文與郝龍斌的父親均為國民黨軍官，羅智強家族則來自1955年大陳島撤退。報告認為，主要候選人均為「外省」背景，顯示國民黨內部並未充分辯論黨的未來方向。

候選人強調中華民國認同 對中共態度溫和

報告引述候選人公開發言，鄭麗文曾表示在國民黨領導下，台灣人應能驕傲自信地說「我是中國人」。羅智強則稱：「我是台灣人，我是中國人，我的中國是中華民國。」

報告認為，三位候選人均對中共抱持較為溫和的看法，並強烈支持九二共識。鄭麗文曾表示，若國民黨能「粉碎台獨、法西斯」，九二共識可帶來百年和平。羅智強稱馬英九執政時期證明九二共識能為台灣帶來繁榮。

郝龍斌立場相對謹慎。他曾呼籲台灣退役將領不要參加中國閱兵，並強調中華民國在二戰的貢獻不容混淆。郝龍斌也主張中國應尊重中華民國存在的事實，並認知九二共識不等於一國兩制。他承諾若當選將成立由退役國民黨將領組成的國防智庫，以「捍衛中華民國、反對台獨」。

反對國防預算增加 主張兩岸政治和解

報告指出，三位候選人均不支持大幅增加國防預算。鄭麗文在外國記者俱樂部演講時表示，她不支持國防預算超過GDP的3%，認為與中國的「政治和解」才是台灣需要的國防。

羅智強與郝龍斌均反對將國防預算提高至GDP的5%，稱這將是「台灣不可承受之重」，約佔政府總預算三分之一。但郝龍斌同時主張台灣需要備戰與避戰並重，並稱兩岸穩定與反對台獨是最佳防禦。

對美關係謹慎 強調平衡外交

報告分析，三位候選人對美國關係抱持謹慎態度。鄭麗文表示，她擔心台灣若過度靠攏美國，可能再次成為北京與華盛頓之間的談判籌碼。

郝龍斌提出「三不」主張：「親美不跪美、和中不舔共、友日不媚日」。鄭麗文也曾批評賴清德政府在美國壓力下「下跪諂媚」，質疑這是否為「賣台」。

報告分析，郝龍斌似乎是黨內建制派的首選。立法院黨團總召傅崐萁決定不參選並支持郝龍斌，地方派系領袖如屏東議長周典論、彰化議長謝典林等均表態支持。媒體人趙少康也表示支持郝龍斌。

羅智強則獲得前總統馬英九的關鍵支持。鄭麗文作為黑馬候選人，獲得前內政部長李鴻源與前立法院長王金平背書。被視為2028年總統熱門人選的台中市長盧秀燕，雖與三位候選人均有會面，但未表態支持任何人。

報告結論認為，對美國而言，這些候選人代表的國民黨不太可能接受美方關於國防預算或備戰的要求，因為他們對中共威脅缺乏急迫感，且相信九二共識可作為保護盾。報告建議美國避免「疑美論」敘事，同時針對國民黨真正的權力結構施加壓力。

