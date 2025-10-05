捷克眾議院選舉結果出爐 外交部：盼持續與新政府深化合作

外交部表示，期盼在既有堅實基礎上，持續與捷克眾議院及未來新政府深化合作。（資料照）

捷克眾議院選舉結果5日出爐。外交部表示，台灣與捷克同為民主夥伴，近年雙邊關係蓬勃發展，我國期盼在既有堅實基礎上，持續與捷克眾議院及未來新政府深化合作。

捷克於今年10月3日至4日舉行眾議院選舉，其中「是的2011」黨（ANO）、「一起」聯盟（SPOLU）及「城市聯盟」黨（STAN）在眾院200席中，分別獲得80席、52席及22席，為新屆國會前3大政黨或政團。

外交部表示，捷克整體選舉過程平和順利，展現捷克成熟民主的典範，外交部向捷克政府與人民表達誠摯祝賀。

外交部表示，台灣與捷克同為民主夥伴，近年雙邊關係蓬勃發展，在經貿、科技、教育、文化及公共衛生等眾多領域之合作持續深化，捷克國會也長期展現對台的跨黨派支持，包括通過多項友我決議，充分彰顯捷克社會對台灣的友誼及重視。

外交部指出，我國政府期盼在既有堅實基礎上，持續與捷克眾議院及未來新政府深化各領域合作，共同促進歐洲與印太區域的和平、穩定與繁榮。

