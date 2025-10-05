藍擬推總統兩輪投票制 張啓楷：修憲門檻高 需有極大社會共識

立法院國民黨團擬修法將總統選舉改為二輪絕對多數制，民眾黨立院黨團副總召張啓楷今認為，此案的修憲門檻高 ，需有社會共識。（資料照）

立法院國民黨團新會期擬推動「總統副總統選舉罷免法」修法，將總統選舉改為二輪絕對多數制，不過藍營至今尚未提出修憲草案。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今日受訪時說，當前修憲門檻極高，即使立法院通過，後續「公民複決」必須要有960萬公民出來投複決「同意票」，難度很高，需有非常大的社會共識及動員才能達到。

張啓楷表示，像現在少數總統賴清德走極端、不尊重多數民意，若我國總統選舉走向「二輪決選制」、兩輪投票制，確實可避免少數民意總統獨攬大權狀況，對台灣政局穩定有幫助。

不過，此事因事關「修憲」問題，張啓楷認為，當前修憲門檻極高，立法院憲法修正案提案門檻為「雙四三」即4分之3出席，4分之3同意，即使立法院通過，後續「公民複決」必須要有超過一半投票公民數、960萬公民出來投複決「同意票」，難度很高，需有非常大的社會共識及動員才能達到。

