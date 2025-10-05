羅智強：將提300億「堰塞湖潰決災後重建條例」草案 黃國昌百分之百支持

立法院國民黨團擬提「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，羅智強表示已獲得民眾黨主席黃國昌支持。（圖由羅智強國會辦公室提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，立法院國民黨團將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，預計匡列300億元，國民黨團書記長羅智強今日於花蓮召開記者會表示，重建條例已獲得民眾黨主席黃國昌百分之百支持，所以這是在野黨共同支持的重建條例，會把光復鄉重建堰塞湖的危機扛在肩上，也希望行政院一起為災民的重建之路全力努力。

羅智強今日以國民黨團書記長身分，在花蓮與花蓮縣議會國民黨團一同召開記者會，眾人齊喊「重建光復，全力以赴；重建條例，迅速通過」。羅智強說，國民黨團將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，預計匡列300億經費來專款協助支援光復鄉，包括堰塞湖問題的處置、災後重建所需經費等。

羅智強指出，昨天他跟幾位國民黨花蓮縣議員在災區，一方面關心訪視災情狀況，一方面也在蒐集災民與在地鄉親的意見，「看得讓我非常心疼、難過」，因為不到災區不知道嚴重性；比方說現在堰塞湖的危機並未解除，前內政部長李鴻源日前警告，只要再有颱風、大雨，乃至於地震，很可能馬太鞍溪上游的山會坍方，再度堵塞變成另一個堰塞湖，只要溢流就會潰壩。所以這件事不是一次性的傷痛、炸彈跟災害，是持續性的，所以需要專門的災害重建特別條例，來去應對堰塞湖的重大危機。

羅智強表示，就算沒有堰塞湖的因素，再下個大雨，光復鄉又要糟糕了，因為現在河床幾乎快要跟堤防差不多高，對水的承載能力大幅衰退，只要有大水來就如入無人之境，情況是非常緊迫。另外，災區所有的民生設施全部都被摧毀，不管是供水、污水處理、電信網路等基礎建設，連排水的功能都不具備，接下來還可能出現環境衛生問題。

羅智強提到，他遇到很多民眾陳情，例如，泥流洪水一進來就先摧毀河邊一處公墓，陳情人朋友的父親就葬在那，到現在還走不出這個傷痛。不要說現在還有些失聯者未找到，往生的親人安葬的所在也被摧毀，幾乎是全方位的災難，對光復鄉的摧殘不是一天、兩天就可以解決的問題，所以確實需要一個專門為光復鄉來去修訂的災害重建條例。

羅智強說，非常遺憾日前質詢行政院長卓榮泰時，卓揆斷然回絕制訂光復鄉重建條例，卓的理由是丹娜絲颱風的重建條例就夠了，但這絕對是不對的，可以追加預算，但還需要一個重建條例的需求不會不見；其次是這次災害的型態跟過去不同，一般的風災與堰塞湖造成的災害是不同的，所以他與在地議員希望卓揆苦民所苦，支持國民黨團提出的「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」。

