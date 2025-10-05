慰問金80％是善款、紙袋卻只標花蓮縣府 他狠批別把善款變縣府大恩大德

同為光復受災戶的教師劉哲瑋質疑，5萬慰問金中有4萬來自善款，為何信封上可以只標註「花蓮縣政府」？（取自臉書）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日溢流，位於下游的光復鄉災情慘重，目前災後復原工作仍在進行中。花蓮縣府表示會發放5萬元慰問金，不過偏鄉教師、同時也是光復受災戶的劉哲瑋（Lâu Thiat Uí）今（5日）在臉書貼出慰問金信封袋，質疑5萬慰問金中有4萬來自善款，為何信封上可以只標註「花蓮縣政府」？批評花蓮縣政府別無恥地把善款、稅金變成縣府的大恩大德。

劉哲瑋在臉書貼文呼籲花蓮縣政府「請停止這種可恥的行為」，強調5萬慰問金有4萬來自善心捐款，1萬是縣府原本的急難慰助金，但縣政府只是分配資源的機構，為何可以大剌剌地在袋子上只表示「花蓮縣政府」？

劉哲瑋指出，縣庫的財源來自納稅人，而花蓮縣每年從中央獲得補助佔全年總歲入60%，且蔡英文執政每年補助花蓮縣金額均高於馬英九執政，直到目前的光復重災，也是民進黨許多從政黨員、黨工投入第一線，而國民黨霸佔光復車站最精華的位置，卻沒有任何作為，土地閒置在那。

劉哲瑋提到，此作為也讓人想到，過去花蓮縣學生的聯絡簿封面是傅崐萁與徐榛蔚的全家福照片，甚至連冥紙都要寫傅崐萁的名字，這也是為何昨天縣長徐榛蔚到光復國小跟馬太鞍部落當面溝通會呈現出那種畫面，「縣長完全沒準備」，整個發言重點似乎都在「發電鍋」，災難發生至今，縣長最重要的政策是發電鍋…...這就是他們的「統御術」。

劉哲瑋喊話：「請不要無恥的把善款、稅金變成花蓮縣政府的大恩大德。」並表示，縣府迅速地宣布發放5萬元慰問金，但現在最重要的是救災，災情發生後災民的身分證件都被沖走、遺失，交通工具也毀損，辦理證件的位置從最遠的災區，老年人走過去至少1小時以上，若是淤泥遍佈的地區要更久。

劉哲瑋提到，由於他近三年住在花蓮中部，從上述案例可看到，傅徐兩人的統御術就是「前現代的政治模式」，在災難發生時出現在你面前，讓你誤以為他們真心關心你，但現代政治是透過科學研究與分析提供預警，政府透過調度資源來協助居民離開可能導致生命喪失的地區，待災難過去，居民損失的財產，政府再透過分配手段提供補助，讓居民不至於活下來卻遭受經濟打擊，導致無法在社會上生存。

同為光復受災戶的教師劉哲瑋質疑，5萬慰問金中有4萬來自善款，為何信封上可以只標註「花蓮縣政府」？批評縣府別無恥地把善款、稅金變成花蓮縣政府的大恩大德。圖為花蓮縣長徐榛蔚。（資料照）

