唱島嶼天光都青鳥？藍發言人李明璇亂貼標籤 她一句話反酸

李明璇批評，在光復車站唱《島嶼天光》的「鏟子超人」都是青鳥、「噁心、腦袋有洞」。針對李明璇的言論，網紅徐閉在社群反酸：「我看你們唱夜襲唱那麼爽也沒去反攻大陸啊。」（資料照）

國民黨發言人李明璇3日稱投入花蓮光復救災「鏟子超人」霸佔火車票、霸佔高速公路，還批評在光復車站前唱滅火器《島嶼天光》的「鏟子超人」都是青鳥，行為「噁心」、「腦袋有洞」，相關言論引發網友撻伐。針對李明璇的言論，網紅徐閉也在社群反酸：「我看你們唱夜襲唱那麼爽也沒去反攻大陸啊。」

在針對《島嶼天光》的相關言論爭議發酵後，李明璇4日下午在Threads發文提到，她對所有到花蓮協助的鏟子超人充滿敬佩，大家願意出錢出力，人溺己溺，這份精神令人感動。隨後李明璇聲稱，她真正批評的是那些「噁心的青鳥」，「他們在災區高舉台獨旗、唱《島嶼天光》，把災民最痛苦的時候，當成政治表演的舞台。這和真正默默揮汗救人的志工，形成天壤之別」。

李明璇強調：「這些把災難當舞台，把災民當道具的行為，實在非常噁心！我要再次強調，真正值得掌聲的，是無怨無悔、默默出力的鏟子超人，而不是這些只會把救災現場變成政治秀場的青鳥。」

而李明璇的「澄清文」再度引發網友怒火，網紅八炯在留言處貼出與國軍弟兄合照，並酸李：「好了啦，國軍都是我的演員？」網紅徐閉也留言諷刺：「唱島嶼天光就是青鳥喔？我看你們唱夜襲唱那麼爽也沒去反攻大陸啊。」

徐閉也在臉書分享李明璇貼文與留言截圖，並直言「欠鏟」，隨後更笑說：「大家前陣子不都在嘲笑草很愛唱島嶼天光，最大的受災戶是滅火器。」許多網友也留言贊同：「連唱歌都要管，果然戒嚴第一品牌～」、「說好的反攻大陸呢！國民黨！？」、「對欸，唱夜襲的為什麼不反攻大陸？」、「邏輯整個完勝！」、「島嶼天光是象徵台灣人的精神，跟青鳥一點毛關係都沒有。」

