彭振聲母親告別式 柯文哲與「證人」黃珊珊錯開時間

前民眾黨主席柯文哲（左三）出席前台北市副市長彭振聲（右二）母親公祭；左二為立法院民眾黨團主任陳智菡。（記者方賓照攝）

台北市前副市長彭振聲今年7月初才慟失愛妻，其母親也於日前過世，彭母今（5）日在台北市立殯儀館舉辦告別式。民眾黨前主席柯文哲、民眾黨立委林國成到場致意，面對媒體均未發言；此外，民眾黨立委黃珊珊因在京華城等相關案件中具證人身分，選在柯文哲離場後才出席弔唁。

台北地院2日開庭審理京華城容積等弊案，柯文哲的律師當庭向法官提出聲請，請求讓柯文哲於今日中午赴台北市立殯儀館場參加彭母的告別式，合議庭當庭評議後，裁准柯於當日中午得以「公開行程」方式出席告別式，不受日前交保裁定中關於接觸證人與被告的限制。

請繼續往下閱讀...

彭振聲母親告別式上午在台北市立殯儀館舉行，民眾黨立委林國成首先到場致意；隨後，柯文哲也在民眾黨立院黨團主任陳智菡的陪同下到場。柯在面對媒體時一語不發，快步邁入會場，再向彭母致意後，不到20分鐘後隨即離開會場。

柯文哲在離開時，向一旁的陳智菡詢問：「有叫司機嗎？」面對媒體詢問對京華城案是否樂觀等問題皆未回應，並提醒攝影記者後面有樓梯不要跌倒了。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法