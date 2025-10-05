意在言外？李四川傳中秋節貼圖引政治聯想

台北市副市長李四川中秋節前夕傳送祝福貼圖給多位主跑新北市政的記者，引發政治聯想，這張照片除了「中秋節快樂」幾個字，畫面中央有明亮耀眼的滿月，空中也有淡淡白雲，有人下註腳稱這是暗喻「守得雲開見月明」。（讀者提供）

台北市副市長李四川被視為藍營參選下屆新北市長的熱門人選，在中秋節前夕，有多位主跑新北市政的記者收到李四川的祝福貼圖，意外引發政治聯想，外界解讀有「守得雲開見月明」的意味，只待時機成熟。

李四川過去在新北市政府擔任副市長時，與媒體保持良好互動，自從他到北市府任職後，與新北市的記者互動減少，不過，中秋節前夕，有多位許久未和李四川聯繫的新北市記者突然收到祝福貼圖，雖然僅有月亮高掛天上，搭配「中秋節快樂」字樣，但月光未被一旁的雲層遮蔽，意在言外，頗有「守得雲開見月明」的意味。

李四川日前出席台北市市政行程提及，最近很多人問他「不是要選新北市長？應該要去走一走」，他回應，他「已經走了8年了，讓他們（其他人）先走」；李強調，他不是一定要去選舉，而是走到哪裡，都能有自己在那裡工作過的痕跡，可以講出很多故事，這才是人生價值。

此外，爭取國民黨提名參選2026年新北市長的新北市副市長劉和然，同樣勤跑基層，專注市政工作，對於國家重大政策和建設，也積極為民發聲、針砭時事，希望拓展知名度，獲得民眾認同。

綠營方面，有意參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，持續走訪新北各地，與基層互動，除了深入了解民意需求，也努力宣傳民進黨執政的政績。

另外，原本被視為下屆新北市長潛在人選的前民進黨秘書長林右昌，近期傳出可能成為挑戰台北市長的「黑馬」。外界認為，若黨中央屬意林右昌出戰台北市，可化解與蘇巧慧的黨內競爭和派系角力疑慮，在全黨團結下，更有利選戰布局。

