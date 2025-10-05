4千僑胞回台慶雙十 徐佳青：全球參加人次逾14萬 彰顯我主權

僑委會委員長徐佳青今（5）日主持「114年十月慶典僑胞回國報到暨全球搭僑同心記者會」。（記者叢昌瑾攝）

雙十國慶將至，今（5）日為僑胞報到日的第一天，僑委會委員長徐佳青表示，目前沒有聽聞中國干擾我國僑胞回台，今年國慶僑胞返台人數可望與去年差不多，全球預估將有近300場國慶活動，預估參加人次逾14萬，不僅彰顯我國主權地位，也凝聚全球僑胞力量，團結爭取更多友台力量。

僑委會今日舉辦「十月慶典僑胞回國報到暨全球搭僑同心記者會」，搶頭香報到的僑胞為澳洲墨爾本的僑胞廖貴興。廖貴興表示，這次是他第6年在僑委會僑胞回台報到中搶頭香，這次回來希望慶祝中華民國114年生日快樂，也看看台灣的進步。

徐佳青致詞表示，今年線上報到的僑胞人數接近4000人，預期最終實際報名人數一定會超過4000人，可望達到與去年差不多的人數；今年回國參與報到的最高齡僑胞為101歲的台灣阿嬤，高齡逾90歲的返國僑民則有9名。

徐佳青指出，目前為止今年返國的僑胞，最大宗為美國僑胞，接著分別是來自馬來西亞、加拿大、日本等國，目前為止還沒有聽到中國有以什麼樣的手段影響或干擾僑胞返台，她也覺得這樣是好事，大家可以互相尊重、互相包容，希望僑胞有可以多元的選擇。

徐佳青也說，許多僑胞雖無法親自返國，但在全球各地準備「台灣一日遊演講比賽」、「國際友誼文化辦桌」等各項國慶慶典活動，今年預估全球將有近300場國慶活動，預估參加人次逾14萬，不僅彰顯我國主權地位，也凝聚全球僑胞力量，團結爭取更多友台力量。

僑委會委員長徐佳青今（5）日主持「114年十月慶典僑胞回國報到暨全球搭僑同心記者會」。（記者叢昌瑾攝）

