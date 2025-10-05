民眾黨團揚言退回總預算案 張啓楷：已告發卓榮泰瀆職

立法院民眾黨團副總召張啓楷。（資料照）

立法院國民黨團9月底原擬退回明年度中央政府總預算案，要求行政院編足軍人加薪、警消退休金提升、一般性補助款等預算，並於一週內院際協商，傳國民黨團擬在10月7日提出復議，將總預算案退回程序委員會。民眾黨團副總召張啓楷今也警告，政院若不趕快悔改，7日也會提復議案，並強調他已向法務部告發要辦行政院長卓榮泰瀆職。

對於國民黨要求明年總預算編足軍人志願役加薪、警消退休金提升，行政院昨表示，對於有違憲疑慮的「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」部分條文，已經向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，假如憲法法庭認為沒有違憲，會馬上進行調整、即時追溯補齊。

張啓楷批評，卓榮泰已變成台灣最糟的亂源，連立法院已經三讀通過，且總統公告的法定預算案，也就是幫軍人加薪、警消提高所得替代率，竟然一毛錢都不編，卓還在硬拗稱等到釋憲結果出爐後才施行，根本是法盲且故意違法。

「中華民國自114年以來，行政院有時候對有些法令有意見就提出釋憲，但在憲法法庭作出裁定前，歷任行政院長都先編預算執行！」張啓楷說，若卓邏輯是對的，任何民眾都可以釋憲，例如民眾若對繳稅、繳罰單、服兵役等有意見，若都學卓榮泰要等釋憲結果出來後才繳稅、繳罰單、才當兵，台灣不就世界大亂了。

張啓楷認為，卓榮泰這樣做，傷害軍人警消權益、破壞民主法治根本。他強調，卓榮泰瀆職，苛扣軍人薪水、警消退休金，他已向法務部告發要辦卓榮泰。

另，牽涉國賠問題，張啓楷說，警消人員所得替代率恢復以前被砍的8成，依法是今年4月就要發放，但卓榮泰一毛都沒編，民眾黨會幫忙申請國賠；民眾黨上週二給行政院7天緩衝時間，若政院不趕快悔改，編足預算，將在後天週二提出復議案，把違法的明年度總預算案退回，要求立即補編，且追究卓榮泰及相關首長責任。

