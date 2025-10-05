發表AI政見 郝龍斌：大量運用AI減輕黨工工作負擔 提高組織效率

國民黨主席候選人郝龍斌。（資料照）

國民黨內立委及黨主席候選人郝龍斌、羅智強呼籲停止舉辦辯論會與政見發表會，全黨投入花蓮救災，今日下午的電視辯論會確定缺席。郝龍斌上午透過臉書發表AI政見，郝表示，他若當選主席，會大量運用AI減輕黨工工作負擔、提高組織效率、擬定策略，讓國民黨展現全新氣象。

郝龍斌指出，他的AI政見核心理念包括，數據先行：用數據洞察取代經驗判斷決策；智慧治理：AI優化黨務、政策研究與服務；倫理為本：守護隱私、公平與資訊真實性；全民參與：透過數位平台，讓更多民眾即時表達意見。

郝龍斌表示，三大推動方向包括，黨務升級：建立安全平台即時更新黨員資料、AI選情預測、民意趨勢分析；民眾參與：打造AI數位黨部24小時服務，讓民眾參與，提供更公開透明的決策過程；政策規劃：AI輿情分析，精準掌握社會議題、提升社會服務效率與即時性。

郝龍斌說，國民黨邁向AI化，不只是技術升級，更是組織文化與治理模式的革新，就如同他在台北市長任內開辦的「1999市民熱線」，它不是冷冰冰的系統，而是能真正傾聽民意、解決問題的管道。未來他要讓國民黨成為更透明、更高效、更能回應民意的政黨，以科技賦能民主，與台灣人民攜手走向智慧民主新時代。

