為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    發表AI政見 郝龍斌：大量運用AI減輕黨工工作負擔 提高組織效率

    2025/10/05 12:06 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席候選人郝龍斌。（資料照）

    國民黨主席候選人郝龍斌。（資料照）

    國民黨內立委及黨主席候選人郝龍斌、羅智強呼籲停止舉辦辯論會與政見發表會，全黨投入花蓮救災，今日下午的電視辯論會確定缺席。郝龍斌上午透過臉書發表AI政見，郝表示，他若當選主席，會大量運用AI減輕黨工工作負擔、提高組織效率、擬定策略，讓國民黨展現全新氣象。

    郝龍斌指出，他的AI政見核心理念包括，數據先行：用數據洞察取代經驗判斷決策；智慧治理：AI優化黨務、政策研究與服務；倫理為本：守護隱私、公平與資訊真實性；全民參與：透過數位平台，讓更多民眾即時表達意見。

    郝龍斌表示，三大推動方向包括，黨務升級：建立安全平台即時更新黨員資料、AI選情預測、民意趨勢分析；民眾參與：打造AI數位黨部24小時服務，讓民眾參與，提供更公開透明的決策過程；政策規劃：AI輿情分析，精準掌握社會議題、提升社會服務效率與即時性。

    郝龍斌說，國民黨邁向AI化，不只是技術升級，更是組織文化與治理模式的革新，就如同他在台北市長任內開辦的「1999市民熱線」，它不是冷冰冰的系統，而是能真正傾聽民意、解決問題的管道。未來他要讓國民黨成為更透明、更高效、更能回應民意的政黨，以科技賦能民主，與台灣人民攜手走向智慧民主新時代。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播