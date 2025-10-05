中國各省辦「家國共團圓」秋節活動 學者批：營造「兩岸一家親」

安徽省近日以「廬州月·家國共團圓」為主題，舉行2025合肥中秋詩歌晚會。（圖取自微博）

秋節將屆，中共官方近日在各省市舉辦「家國共團圓」等中秋聯誼活動，廣邀台商、台胞、台青參加，聲稱要共話親情。學者批評，「台灣當歸」之後，就是「家國團圓」，中共是將中秋「政治符號化」，透過文化統戰方式營造「兩岸一家親」，共同歡慶民族節慶。

據了解，福建省人民政府在秋節前後，規劃在閩舉辦20多場中秋聯誼活動，泉州市將舉辦「泉台共月潤澤同心」晚會，南平市舉辦「情滿中秋月、月圓人團圓」兩岸同胞共慶中秋敘團圓活動、三明市將辦寧​​化客家祖地「客家文化節」、第13屆石壁客家論壇等多場活動。

漳州方面，將於10月15日在漳州東山縣舉辦「月是故鄉明—2025海峽兩岸中秋晚會」，中共今年將以「同根·同源·同心圓」為主題，透過閩南語歌曲、兩岸家書情景演繹、布袋戲木偶等表演方式，邀請台胞台青參加。

江蘇省也將舉辦10多場慶祝活動，包括「花開並蒂燈映兩岸」2025海峽兩岸（崑山）中秋燈會」等系列活動，已經在當地點燈開展，泰州、常州、蘇州、南通、鹽城各地台辦單位，也邀請當地台胞代表共度佳節。

值得注意的是，安徽省9月29日以「廬州月·家國共團圓」為主題，舉行2025合肥中秋詩歌晚會。中媒報導，合肥市台灣同胞投資企業協會會長謝建寶說，中秋明月照亮了我們兩岸同胞的心連心，兩岸文化同根同源，「共同的歷史與文化讓我們知道從哪裡來，也能讓我們明晰要走向哪裡」。

合肥市方面為對台統戰，更善用台灣首任巡撫劉銘傳與歷史名人包拯的故鄉，持續舉辦紀念劉銘傳、包公文化節、台灣青年學生徽文化夏令營等活動，開展對台文化交流。

另外，山東方面9月27日舉辦「同心同源·情融兩岸」2025年兩岸山東鄉親中秋聯誼活動，本次活動特地在濟南和台中兩地連線同步舉辦。河南28日也舉辦「2025豫見台灣·花好月圓」豫台職工中秋聯誼晚會，在豫勞模代表、台灣籍職工代表約100多人參加此次活動。

湖北方面，2025年鄂台青年體育研習營暨中秋文化主題遊園活動、在鄂台灣青年中秋晚會，近日陸續開展。中方邀請台灣青年歡慶中秋嘉年華，前往黃鶴樓、湖北省博物館等景點參觀，並以體育為橋梁，要增進鄂台青年交流交融，促進兩岸青年共同弘揚中華文化。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中秋對於華人而言，是僅次於春節的家人團團重要節日。中共認為台灣逐漸走向「文化台獨」，便藉由中秋節等重要節慶，加大「文化統戰」力度，在各地舉辦活動大肆慶祝。

洪敬富指出，福建是兩岸融合發展的示範基地，中共舉辦多場秋節活動，甚至擴及江蘇、河南等地，其實就是各省市台辦單位及中國統戰部門透過舉辦秋節活動來拉攏台商、台幹和台青，以及文化、體育人士等，用一些「月圓人團圓」、「家國共團圓」用語，營造兩岸血濃於水，根源來自中國，消解文化台獨。

「中共是用軟性訴求來統戰！」洪敬富批評，中共宣傳部門大肆營造「兩岸一家親」、「兩岸共享月圓人團圓」的民族情感，營造兩岸共同歡慶民族節慶。中共很愛宣傳「台灣當歸」，當歸之後就是「家國團團」，中共形塑中華民族的「家」須團結在中華人民共和國之下，以文化統戰方式影響台灣，將中秋「政治符號化」，並不是中共多重視中秋節，而是為了遂行統戰才刻意舉辦的活動。

