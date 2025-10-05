為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    應佳妤陪跑行程... 應曉薇突發聲明：女兒選不選都先隨緣

    2025/10/05 11:26 記者董冠怡／台北報導
    應曉薇表示，應佳妤未來選不選都先隨緣。（應曉薇提供）

    台北市議員應曉薇交保後，在大女兒應佳妤陪同下，繼續在中正、萬華跑行程，應曉薇今天發布聲明，謝謝大家對明年選舉的關心，為了避免過多揣測，必須誠實告知，大女兒應佳妤每天苦讀刑法總則，也還想唸書，「所以她未來選不選都先隨緣」。

    應曉薇指出，應佳妤聰明又善良，多倫多大學畢業後，又拿到倫敦大學亞非學院碩士文憑，20多歲的她思考能力宛如35歲大人，求學時天天在圖書館看學長們的傳記，也經常與母親分享所學，例如曼德拉獄中26年受盡災難，仍為反種族隔離運動而努力，最後獲得諾貝爾和平獎 。

    應曉薇提到，這些日子自己暴瘦20公斤，體力慢慢恢復中，但她教育子女心中不要有恨、只能有愛，上個月應佳妤代表參加妹妹倫敦大學畢典，母女只能透過現場視訊隔海哭泣歡呼，強調應佳妤很有個性，陪跑行程1個月而非半年，對政黨選擇也尚沒什麼興趣，不是不知道入黨規定，「請有心議員不要再編故事消費」。

    應曉薇說，現在的政治太不理性，關於應佳妤的選舉，不會給她任何意見，她獨立慣了，如果想選，以她的個性就是自己會跑去報名，「讓她做她自己吧！」另說，對於「國民岳母」的封號實在不敢當，謝謝法官同意交保，讓她能夠抱媽媽過中秋。

