藍白集體降智為黃國昌「東廠」護航 沈榮欽：台灣如同分裂為兩國

沈榮欽今在臉書發文表示，他看到藍白政治人物「集體降智」為黃國昌護航的影片，讓他覺得台灣彷彿「兩個國家」。（資料照）

民眾黨主席黃國昌「養狗仔爭議」持續延燒，加拿大約克大學副教授沈榮欽今（5日）在臉書發文表示，他看到藍白政治人物「集體降智」為黃國昌護航的影片，讓他覺得台灣彷彿「兩個國家」，若黃國昌的「東廠」行徑發生在沈伯洋或是苗博雅身上，絕對會被台派批到體無完膚、退出政壇。

沈榮欽提到，前幾天他看到凌濤在政論節目為黃國昌「東廠」辯護的片段，讓人一時之間無法判斷，凌濤是真的如此之笨，還是他代表朱立倫為國民黨的藍白合態度發言，接著又看到羅智強與幾位名嘴集體降智替黃辯護的影片，包括陳智菡、藍白粉專與KOL的狡辯之詞，讓他覺得台灣彷彿是「兩個國家」。

沈認為，若「東廠」發生在沈伯洋或苗博雅身上，幾乎可以肯定他們會被不少台派KOL批評到體無完膚，直到退出政壇。但是黃國昌沒有，除了蕭敬嚴之外，藍白集體墮落袒護黃國昌，黃的臉書追蹤人數不降反增，雖然不知是否是網軍，但黃國昌如此低劣的行為，可說完全是沒有受到藍白的任何譴責，沒在藍白陣營中付出任何代價。

沈榮欽提到，在這背景下，台灣就像是「兩個國家」，一方對東廠深惡痛絕，認為底線超脫明星光環，另一方卻覺得政治利益超過一切底線，民主比不上利益重要。而在這樣強烈的分裂下，台灣民主的未來，取決這兩群人的消長。

沈榮欽指出，台灣的利益分配方式，是卑劣的縣市長可以獲得最多的支援，遵守民主的縣市受災不僅需要自己重建家園，還必須忍受另一群人的冷嘲熱諷；「反民主群」掌權時，會毫不猶豫把特殊利益分配給自己人，無論是18%或是違法特權，但「民主群」掌權時，不僅不敢不公平，也不敢反對舊有特殊利益結構，還經常自己無法守住原則，被「反民主群」牽著走發錢。

沈榮欽認為，這樣的結果就是「反民主群」才真正能獲得特殊利益，「民主群」遍體鱗傷也無人聞問，還要遭到「反民主群」的污衊，如同大罷免的公民團體。從理性選擇的角度而言，加入反民主群才是個體的正確選擇，因為這樣才能獲得最大利益，行為規範也最不受限。沈榮欽強調，此消彼長之下，反民主群的數量增長將會超過民主群，若長久下來，台灣的民主未來堪憂。

