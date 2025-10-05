高市早苗將成日本首相 王興煥指台日「三大領域」邁入新階段

高市早苗（前排左二）4月訪台曾與台灣基進黨主席王興煥及一眾日台友人合影。（台灣基進提供）

日本自民黨總裁選舉結果出爐，高市早苗成為自民黨創黨以來首位女性黨魁，可望成為日本第一位女性首相。台灣基進黨主席王興煥今日表示，若高市順利接任首相，預期將延續安倍路線，將台日友好定位為後冷戰時期東亞秩序正常化的基石，以及全球民主陣營對抗威權擴張的第一道防線。

王興煥強調，對高市內閣而言，台灣的數位戰略安全地位將更加凸顯，成為日本在印太戰略中不可或缺的重要合作夥伴，台日雙方在半導體、資安、供應鏈等領域的合作將進入新的發展階段。

王興煥指出，高市早苗的潛在當選並非偶然，而是當前地緣政治情勢演變的必然結果，從美日韓三國外長聯合聲明到高市所象徵的抗中路線勝出，顯示全球地緣政治情勢正逐漸向「陣營化」與「封堵中國」演化。

王興煥續指，高市在經濟安全保障大臣任內，即主張建構美日韓台四方「晶片聯盟」（Chip 4），透過技術標準整合與供應鏈重組，建立對中國的技術封鎖，若高市順利出任首相，可以預期將依據美日韓三國外長宣言推動更嚴格的半導體技術管制措施，諸如強化技術管制、提升本土晶片產能以及對光阻劑等關鍵材料實施對中出口配額制度。

「儘管高市在競選期間表示將維持現有中日關係框架，但從其一貫政治立場觀察，在經濟安全、技術管制、供應鏈重組等領域對中國採取強硬立場是可預期的發展方向。」王興煥分析，未來高市內閣可能修訂「外匯及外國貿易法」，對中國企業在日投資實施更嚴格的「國家安全審查」機制，並設立跨部會「經濟安全保障審查委員會」，預期將使日本對中直接投資顯著下降。

另，在數位經濟領域，王興煥認為，高市也可能推動美日簽訂升級版「數位經濟夥伴關係協定」，要求中國企業在日本的資料儲存必須實現在地化，提升資料安全與數位主權保障。至於地緣政治安全部分，高市內閣預期將進一步強化日美軍事一體化，配合美軍在沖繩等戰略要地部署中程導彈系統，提升區域嚇阻能力，增強美日同盟軍事協同效能。

