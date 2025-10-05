昌粉如同「嗜屎成癮」 他批黃國昌是權力拼圖組裝者

黃貞祥強調，黃國昌並不是「揭弊英雄」，而是權力拼圖的組裝者，是一位擅長操弄道德符碼，將「正義話術」變成「權力操作」的政客。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期深陷「養狗仔」跟拍政治人物爭議，清華大學生命科學暨醫學院副教授黃貞祥3日在臉書貼出文章，題為《民主的塌陷，從「嗜屎成癮」的幻覺開始：黃國昌現象背後的公民病灶》。黃貞祥強調，黃國昌並不是「揭弊英雄」，而是權力拼圖的組裝者，他是一位擅長操弄道德符碼，將「正義話術」變成「權力操作」的政客。

黃貞祥指出，黃國昌事件如同一面鏡子，反射出民主制度已被某種道德錯位、價值崩壞的心理機制腐蝕殆盡，而這種「腐蝕」正被包裝成「監督政府」的正義使命。黃貞祥直言：「是的，罵黃國昌沒用。就像你試圖對一個嗜吃糞便的人說：『欸，那東西很臭耶！』他不會理你，反而會對你翻白眼：『你懂什麼？這才是真香。』更悲哀的是，他的粉絲不但不會質疑，還會幫腔：『他敢吃，你敢嗎？他敢衝敢打才是真的男人！』」

黃貞祥表示，黃國昌不是揭弊英雄，而是權力拼圖的組裝者，從養狗仔監控政敵、指揮記者扮演打手角色、剽竊媒體報導當作自己政績、一路否認再被打臉，到最後面對輿論反彈時竟能大言不慚地說出「反正這媒體本來就要收了」。上述這些舉動都說明了黃國昌根本不是一位真正在意制度與倫理的改革者，而是一位擅長操弄道德符碼，將「正義話術」變成「權力操作」的政客。

黃貞祥認為，黃國昌知道媒體生態早已經高度破碎，社群平台的演算法喜歡「戲劇性爆點」，而非「事實查核」或「制度改革」的苦工，於是他選擇「養狗仔」、剪影片、爆料直播把自己打造成一位無所不能的「超級吹哨者」，透過這種混淆角色的方式，一手掌握監督權力與輿論敘事的節奏。

黃貞祥提到，「信徒」並不在意真相，只要能讓他們「爽」就可以了，罵黃國昌對這些人來說不是讓他們清醒，而是讓他們更加確認「這世界不可信，只有我們的人值得信任」。而過去有多名被揭露撒謊、偽證與濫權的政客，最後都不得不面對下台或退出政壇的命運，但黃國昌今天在面對諸多質疑後，還能開直播、上節目，甚至還有一群信徒真情告白。

黃貞祥認為，黃國昌不僅踐踏過去的民主底線，還將這些踐踏行為包裝成「敢做事」、「敢衝」、「不怕黑」，這樣的政治文化，最終不會只吞噬對手，也會反噬自己，當制度被破壞之後，每一個人都可能成為下一個被設局、被剪接、被政治偵防的對象，「那不是食物，是屎。不要因為掌聲而失去判斷力」。

黃貞祥強調，黃國昌事件，並非結束而是警告，他的成功只是警示大家，「當社會普遍失去價值判斷，只剩情緒與站隊時，哪怕滿嘴是屎，也會有人拍手說香」。如果大家無法堅持，那未來我們就只能吃著那些笑得最開懷的人餵來的糞便。黃貞祥認為，罵黃國昌沒用，但是指出錯誤仍有其必要，「哪怕對方舔屎舔得很開心，我們還是要大聲說：那是屎，不是正義。而你我，至少要記得這個世界原本該有的味道」。

