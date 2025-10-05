為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    學者：藍若未修憲逕推總統兩輪投票制 恐爆違憲爭議

    2025/10/05 11:01 記者李文馨／台北報導
    國民黨立委葉元之、羅智強、翁曉玲與吳宗憲9月舉行「民主就是多數決！推動總統選舉兩輪決選制」修憲記者會。（資料照）

    立法院國民黨團新會期擬推動「總統副總統選舉罷免法」修法，將總統選舉改為二輪絕對多數制，不過藍營至今尚未提出修憲草案。前中選會主委、憲政學者陳英鈐指出，若立法院在未修憲前逕行通過總統兩輪投票修法，將引發極大違憲爭議；東吳大學法律系特聘教授張嘉尹也說，若僅透過修法改變投票制度，等於以法律剝奪憲法賦予候選人的當選權。

    陳英鈐表示，我國憲法增修條文第二條第一項明定，「總統、副總統候選人以得票最多之一組為當選」，其精神即為一輪投票的相對多數決；他並援引最高行政法院一〇九年度判字第四七六號判決指出，憲法規定不容許採二輪投票，因此若未經修憲即逕行修法，將產生極大的憲法爭議。

    張嘉尹也說，憲法增修條文已清楚地將台灣總統選舉制度定義為「相對多數決」，若透過修法將制度改為兩輪投票，等於在憲法規定的「得票最多」之上，額外增加了一個「必須過半數」的條件，這等於是透過法律剝奪了憲法原本就賦予候選人的當選權利，因此在未修憲之前修法一定違憲。

    在選制上，陳英鈐分析，兩輪投票在實務上仍有諸多挑戰，如容易形成多黨制，小黨即使無法進入第二輪，也可能為鞏固政黨席次而推出總統候選人；同時也將增加選舉成本，並加劇社會對立與政治動盪，部分國家曾因此改回一輪制。

    他進一步指出，法國選制採「先總統、後國會」的蜜月期時程，多數選民會將國會席次投給總統所屬政黨形成執政優勢，但台灣若採兩輪制，選舉時序變為「立委先定、總統在後」；面對憲政僵局，法國總統可以主動解散國會，台灣總統卻無此權力，反而可能陷入更難解的憲政僵局。

    張嘉尹認為，國民黨以「賴清德是少數總統」作為修法理由，此一說法並不具說服力。台灣現行選舉制度採相對多數決，得票最多者即為多數，稱其為「少數總統」是誤導性話術，「真正落敗的才是少數」。

    他強調，「相對多數」與「絕對多數兩輪制」在政治學上是見仁見智的選擇，並不會直接連結到所謂的「民主正當性」或是否會造成「憲政僵局」。憲政僵局的根源在於制度設計，對台灣而言，主因是總統缺乏主動解散國會權，而非總統的得票是否過半。

