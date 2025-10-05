新竹關西爭明年普發1萬 鎮代會主席羅仕典：還要低收入每戶加1萬

新竹縣關西鎮代會主席羅仕典（中）說，推動重大工程建設是必要的，但是經費都是逐年分期支應，並非要公所一次掏出5億配合款。（資料照，記者黃美珠攝）

新竹縣關西鎮代會主席羅仕典說，為改善鎮民生活環境，他和副主席葉文燈等6人發起連署，請公所在明年總預算加編一筆「污染防治救助金」預算，除給今年底以前就落籍在關西滿3個月以上的鄉親、與今年出生的關西新生兒每人現金1萬元，他也要求全鎮所有低收入戶，每戶另可再獲加發現金1萬，請公所加編預算時也一併規劃執行。

羅仕典說，關西每年稅收4億多，其中自主財源有來自六福村和4個高爾夫球場的娛樂稅5000多萬，跟新桃火力發電廠回饋金3000多萬，這8、9000萬每年都會進帳，再加上中央統籌分配款挹注，公所明年的總預算增編2億6、7000萬「污染防治救助金」，普發鎮民每人現金1萬、低收入每戶再1萬元，完全不用舉債就足以支應，且不影響地方建設發展。

羅仕典說，行政中心遷建、公所成立殯葬單位而配合增、擴建納骨堂和禮廳靈堂等重大建設很有必要，但新行政中心所在的迎風館，迄今未獲審計室等中央單位點頭同意拆除重建，而關西殯葬所只有縣府的口頭應允，迄今看不到縣府有相對應的補助款編列辦理，以致公所目前也僅花1、200百萬在做先期規劃設計而已，一切都還在起步階段。

這些重大工程建設慣例都是逐年、分期編列執行，並非一次就要公所掏出5億的配合款推動，在眼下鎮庫已有約8億的結餘款下，羅仕典認為應優先用普發現金的方式還稅於民，立刻改善鎮民的生活環境。#

關西迎風館作為將來的新行政中心所在，鎮代會主席羅仕典說，目前審計室等相關單位迄今沒有點頭應允可以拆除重建。（記者黃美珠攝）

