小粉紅崩潰！駐波士頓辦事處國慶酒會 軍校生護送台美國旗入場

我駐波士頓辦事處舉行國慶酒會，由5名就讀佛蒙特州威爾猛軍校的我國軍校生擔任旗手，護送台灣、美國國旗入場。（圖擷自Taiwan in Boston臉奢）

我駐波士頓辦事處本週末舉行國慶酒會，由5名就讀佛蒙特州威爾猛軍校（ Norwich University）的我國軍校生擔任旗手，護送台灣、美國國旗入場，網友見狀直說恐怕中國的小粉紅看了會玻璃心碎滿地。

駐波士頓辦事處臉書指出，台灣、美國國旗在軍校生整齊的步伐中登場，現場氣氛隆重，為國慶酒會拉開序幕，當天還找來在波士頓當地小學就讀的2名台裔小女孩，為嘉賓獻唱台、美國歌，並且有4名柏克萊音樂學院的台灣學生組成樂團上台表演。

除了國慶酒會之外，駐波士頓辦事處還舉辦了國慶遊行，許多僑胞和學界社團都前來參與，還有許多小朋友也跟著父母過來，沿途上有不少民眾熱情揮舞著台、美國旗，駐波士頓辦事處對此直呼愛國心的展現是不分年齡以及跨國界的。

在波士頓當地小學就讀的2名台裔小女孩，上台獻唱台、美國歌。（圖擷自Taiwan in Boston臉奢）

柏克萊音樂學院的4名台灣學生組成樂團上台表演。（圖擷自Taiwan in Boston臉奢）

駐波士頓辦事處還舉辦了國慶遊行。（圖擷自Taiwan in Boston臉奢）

