展現台日情誼 台南府會出席水上町20週年慶典

今年適逢月夜野町、新治村及水上町三地合併成立水上町20週年，4日於當地的月夜野綠地設施運動廣場舉行紀念典禮。台南市副市長趙卿惠偕同台南市莉議長邱莉應邀出席典禮，現場友誼市攤位更特別介紹台南。

台南市與日本群馬縣水上町自2013年締結為友誼市以來，在農產、教育、文化及觀光等領域皆有密切交流。趙卿惠表示，水上町不僅年年參與台南國際芒果節、國際旅展，還固定在產季發起訂購台南水果，更多次組織町民團來訪，近年也開啟教育領域的交流，包括國中生定期交流、學童營養午餐品嘗芒果等，均讓雙方友誼在各方面延續與深化。

趙卿惠特別提到，疫情期間，台南曾將防疫物資送往水上町，而台南遭逢地震災害時，水上町也立即伸出援手捐款，雙方互相扶持，也再一次代表台南市長黃偉哲以及市民朋友向水上町表達感謝之意。

群馬縣知事代表、國會議員秘書、群馬縣議員及水上町議會等各界人士，也出席典禮致上誠摯祝賀。水上町中學校全校學生也在典禮上合唱校歌，現場友誼市攤位更特別介紹台南。

水上町位於群馬縣東北部，人口約1.8萬，距離東京僅1小時新幹線車程，以溫泉、滑雪及豐富的自然資源聞名。水上町自與台南市締盟以來，即十分支持台南，近3年每年訂購超過2公噸愛文芒果，2021年與群馬縣政府、甘樂町、安中市及鄰近的埼玉縣大宮市合力採購13.44公噸台南鳳梨。

台南市副市長趙卿惠、議長邱莉莉共同出席水上町20週年紀念活動。（台南市政府提供）

台南市副市長趙卿惠於水上町20週年紀念典禮致詞。（台南市政府提供）

