不參加國民黨主席辯論 羅智強嗆鄭麗文：我們對不起花蓮災民

國民黨內立委及黨主席候選人郝龍斌、羅智強呼籲停止舉辦辯論會與政見發表會，全黨投入花蓮救災，國民黨祕書長黃健庭昨（4）日邀集6位候選人陣營協調減少或取消政見發表會。鄭麗文陣營昨表達對黨中央「非常遺憾」。羅智強今天說，他要提醒鄭麗文「察納雅言，苦民所苦」，「和災民站在一起，為花蓮發聲」才是國民黨最該做、最該關心的事，因此他不會出席今天下午的電視辯論會。

鄭麗文陣營昨表達對黨中央「非常遺憾」，認為黨主席選舉的辯論會與政見發表會可讓黨員及選民看到六位黨主席候選人能為台灣、為中華民國未來創造什麼的機會，就這樣被扼殺。縮減場次扼殺與黨員溝通機會，非常可惜。

羅智強指出，前天深夜19位國民黨立委語重心長地呼籲參選人停止黨主席辯論，不要讓花蓮鄉親、不要讓全國人民覺得，在台灣受苦的時候，國民黨只關心黨主席選舉，遺憾的是，鄭麗文並沒有理會，和另外3位候選人依然堅持參加電視辯論會。

羅智強表示，鄭麗文是「目前民調最高的」，非常有可能成為未來的黨主席，如果鄭麗文還沒當選就開始輕忽國民黨「立法院兄弟姐妹們」的真心建議，請問當選黨主席後，如何服眾？如何帶領這一群才剛剛經歷惡罷血戰、為國民黨守住制衡堡壘的兄弟姐妹？

羅智強說，在花蓮重災的時候，在光復鄉民受苦的時候，國民黨到現在全部的新聞都是，要舉辦史無前例的6場電視辯論政見會、8場政見發表會（後減為3場），連中華民國總統選舉，也最多辦2場電視辯論會。黨主席選舉有需要辦到6場嗎？更何況是在花蓮重災的時候，叫光復災民、鏟子超人、國軍將士、警消弟兄，如何看待？叫全台灣各地來馳援人民，作何感想？

羅智強提到，昨天他到災區，一直有民眾反映「我們在受苦，你們在辯論，能看嗎」？很多甚至是長期的國民黨支持者說「你們這樣子，我們很失望」，他聽了萬分的羞慚和難過，「我們對不起花蓮的災民」。

羅智強說，到現在為止，黨主席參選人已經出席3場辯論、1場彰化自辦的政見會，「大家捫心自問，到第二場時，說的話和第一場有什麼差別？到第三場時，更是有候選人為了搏取眼球，開始砲火四射、黨內互打」。

羅智強強調，今天的電視辯論會，他不會出席，「會留在花蓮」，上午會和花蓮縣議員們共同召開記者會，為花蓮光復鄉的重建條例，向行政院請命。

