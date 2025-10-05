為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高市早苗主打半導體政策是「雙面刃」？ 吳靜怡提對台兩影響

    2025/10/05 09:41 即時新聞／綜合報導
    吳靜怡提到，高市主打強化半導體的政見，對台灣有兩層關鍵影響，將是一把「雙面刃」，台灣必須自動自處，強化在第一島鏈的角色。（彭博）

    日本自民黨總裁補選4日舉行，前經濟安保相高市早苗第三度參選終於當選，預計本月中旬正式接任首相，成為日本史上首位女首相。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）提到，高市早苗主打強化半導體的政見，對台灣有兩層關鍵影響，將是一把「雙面刃」，台灣必須自動自處，強化在第一島鏈的角色，成為連結日美戰略的核心夥伴。

    吳靜怡指出，高市早苗主打半導體，一方面有助於台灣在安全與供應鏈議題上尋求更緊密的日台合作；另一方面，日本若走向經濟民族主義，日本雖然持續推動台積電熊本廠，但同時也會強化國內供應鏈，這對台灣而言既是合作，也是潛在競爭。

    吳靜怡表示，高市早苗曾多次表態支持台灣，並公開強調「台灣有事即日本有事」，高市早苗4月訪問台灣時會見賴清德，當時她指出應聯合台灣、美國、日本、菲律賓、澳洲，甚至歐洲等理念相近的國家，建構更堅強的網絡，延續安倍晉三的戰略路線。

    吳靜怡認為，高市早苗的保守民族主義立場，對中國強硬、支持台灣安全，以及延續安倍晉三路線，將重塑印太區域格局，對台灣而言，這是機遇與挑戰並存。

    吳靜怡也呼籲，台灣須主動自處，強化第一島鏈角色，台灣不只是第一島鏈的「防波堤」，更應成為連結日美戰略的核心夥伴。

