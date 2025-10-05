關西普發1萬元 連署鎮代張秋竹說明錢怎麼來

新竹縣關西鎮代會主席羅仕典（前排中順時針方向依序）、副主席葉文燈、鎮代葉來富、鎮代連忠進、鎮代張秋竹、鎮代范良宇發起普發鎮民1萬元「污染防治救助金」的連署。（取自張秋竹臉書）

新竹縣關西鎮「污染防治救助金」連署發起人之一的關西鎮代張秋竹在臉書上表示，關西鎮庫現有結餘款約8億，怎麼來的？其實是關西所有鎮民的健康換來的。因為關西境內有六福村主題遊樂園和4座高球場，還緊鄰著新桃發電廠，這些產業替關西帶來交通阻塞、生活廢水以及農藥、空氣跟水源的污染。

張秋竹說，關西1年娛樂稅約有5000多萬進帳，主要來自六福村和4個高爾夫球場，但他們卻也同時替關西鄉親帶來交通阻塞、生活廢水以及農藥的污染。再來新桃發電廠1年的回饋金約3000多萬，但卻對關西的空氣、和水造成污染。就連鎮內的大小型工廠，一樣也是關西的污染源之一。

她說，鎮代會包含她、主席羅仕典、副主席葉文燈等，已有6名、過半數的代表連署建議普發鎮民每人1萬元的「污染防治救助金」，主要是讓鎮民使用於健康檢查及購買濾水設備或購買家庭空氣濾清設備等，她希望得到鎮民的認同與鼓勵，且只要鎮公所在今年11月編列預算時把這個提案費用納入編列，代表會就一定會給予通過，屆時明年就能普發現金還稅於民。

