    首頁 > 政治

    關西鎮代會連署 明年普發鎮民現金1萬「污染防治救助金」

    2025/10/05 09:12 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣關西鎮代會主席羅仕典昨晚手拿連署書複本說，11月份定期會中，將要求公所追加明年預算普發鎮民現金1萬元。（記者黃美珠攝）

    新竹縣關西鎮代會主席羅仕典昨晚手拿連署書複本說，11月份定期會中，將要求公所追加明年預算普發鎮民現金1萬元。（記者黃美珠攝）

    普發現金風，昨晚無預警地在新竹縣關西鎮颳起！

    關西鎮代會主席羅仕典、副主席葉文燈跟鎮代連忠進、范良宇、葉來富以及張秋竹，6人以關西飽受環境污染，發起連署要鎮公所籌措財源，於明年預算追加編列「污染防治救助金」，普發全鎮鎮民每人現金1萬，以改善住家環境污染防治設備、或做鎮民健檢，不僅在昨晚的關西秋節晚會上廣發這份連署書，羅仕典也在台上說明連署用意，全力號召鄉親響應。

    鎮長陳光彩說尊重代表會的提案，公所已編好明年5億2000多萬且朝收支平衡方向編列。關西現有2萬6000多人，若真依前述連署，就得再加編2億6000多萬，但考慮還有行政中心待遷建、生命園區納骨堂、禮廳靈堂需擴建，2項工程公所自負額至少要5億，普發1萬現金給鎮民，財政上會有困難，將再了解縣府與中央針對污染源頭相關改善措施之後，積極與代表會溝通。。

    羅仕典等的連署書強調，關西長期飽受空氣、水污染導致生活環境劣化。關西上年度歲計剩餘高達8億，卻不見實際回饋改善生活環境，所以鎮代會從主席、副主席到代表已有6人連署，支持公所明年預算增編「污染防治救助金」，全鎮民普發現金1萬，用以做健檢、添購空氣清淨機或買飲用水過濾設備。他們將在11月定期會中提案要求公所籌措財源，所以現在先請鄉親支持，代表會屆時會協調公所參照2022年、因應COVID-19發放防疫金的立法技術來辦理。

    只是前述消息傳出後，有人驚喜大力支持，有人擔心掏空關西的未來，最終還出現有今年11月關西就會普發鎮民1萬元的錯誤版本，惹得其他鄉鎮市也跟著關切後勢發展。

    新竹縣關西鎮長陳光彩說，關西行政中心要遷建、還要再蓋納骨塔，光這2件工程就至少要花上5億。（記者黃美珠攝）

    新竹縣關西鎮長陳光彩說，關西行政中心要遷建、還要再蓋納骨塔，光這2件工程就至少要花上5億。（記者黃美珠攝）

    關西鎮代會主席羅仕典、副主席葉文燈，加上4名代表，共同發起爭取每人1萬塊「污染防治救助金」的連署。（關西鎮公所提供）

    關西鎮代會主席羅仕典、副主席葉文燈，加上4名代表，共同發起爭取每人1萬塊「污染防治救助金」的連署。（關西鎮公所提供）

    關西鎮民普發現金1萬元甫由鎮代會在9月底發起連署，昨天已經有網友開心上網宣布今年11月就會發放。（取自關西人臉書粉絲頁）

    關西鎮民普發現金1萬元甫由鎮代會在9月底發起連署，昨天已經有網友開心上網宣布今年11月就會發放。（取自關西人臉書粉絲頁）

