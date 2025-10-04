民進黨2026百里侯點將 爆「黑馬」林右昌出戰台北市

民進黨備戰2026地方選舉，近日傳出前民進黨秘書長林右昌被視為挑戰台北市長的「黑馬」。（資料照）

民進黨備戰2026地方選舉，選對會預計7日召開會議，盤整各縣市長的潛在人選。黨內近日傳出，前民進黨秘書長林右昌被視為挑戰台北市長的「黑馬」，派系人士評估，林右昌具備縣市長、部長與中央黨務資歷，是黨內稀有動物，不管放在哪裡都不奇怪，但黨內夠資格並堪用的人才已經很有限，應該好好規劃惜用。

據掌握台北市人選方面，屢傳呼聲的立委吳思瑤、王世堅參選意願不高，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農主動請纓，而非民進黨籍的台北市議員苗博雅也被納入考量；新北市由立委蘇巧慧出戰機率較高；桃園市包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部政務次長黃世杰被點名。

台中市方面，立委何欣純被看好披掛上陣；台南市有立委陳亭妃、林俊憲捉對廝殺；高雄市上演立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺的「四腳督」之戰。

對於頗具戰略指標的台北市，傳出林右昌被點名一搏。一名綠營人士向本報說明，從2018年縣市長大敗後，加上前新竹市長林智堅、前桃園市長鄭文燦等人中箭落馬，近年中生代人才可說被消耗殆盡，僅剩高雄市長陳其邁、外交部長林佳龍、嘉義縣長翁章梁，以及6年級生的副總統蕭美琴、林右昌，黨內夠資格且堪用的人才很有限，應好好規劃惜用。

至於是否爭取參選新北市長？該人士透露，林右昌自請辭秘書長後以來，目前仍在沉澱，且在政局經歷大罷免後的動盪之際，近期雖有拜訪產業界，但主要在思考民眾需求，未談及任何選舉議題。

