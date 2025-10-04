為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨2026百里侯點將 爆「黑馬」林右昌出戰台北市

    2025/10/04 22:54 記者陳政宇／台北報導
    民進黨備戰2026地方選舉，近日傳出前民進黨秘書長林右昌被視為挑戰台北市長的「黑馬」。（資料照）

    民進黨備戰2026地方選舉，近日傳出前民進黨秘書長林右昌被視為挑戰台北市長的「黑馬」。（資料照）

    民進黨備戰2026地方選舉，選對會預計7日召開會議，盤整各縣市長的潛在人選。黨內近日傳出，前民進黨秘書長林右昌被視為挑戰台北市長的「黑馬」，派系人士評估，林右昌具備縣市長、部長與中央黨務資歷，是黨內稀有動物，不管放在哪裡都不奇怪，但黨內夠資格並堪用的人才已經很有限，應該好好規劃惜用。

    據掌握台北市人選方面，屢傳呼聲的立委吳思瑤、王世堅參選意願不高，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農主動請纓，而非民進黨籍的台北市議員苗博雅也被納入考量；新北市由立委蘇巧慧出戰機率較高；桃園市包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部政務次長黃世杰被點名。

    台中市方面，立委何欣純被看好披掛上陣；台南市有立委陳亭妃、林俊憲捉對廝殺；高雄市上演立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺的「四腳督」之戰。

    對於頗具戰略指標的台北市，傳出林右昌被點名一搏。一名綠營人士向本報說明，從2018年縣市長大敗後，加上前新竹市長林智堅、前桃園市長鄭文燦等人中箭落馬，近年中生代人才可說被消耗殆盡，僅剩高雄市長陳其邁、外交部長林佳龍、嘉義縣長翁章梁，以及6年級生的副總統蕭美琴、林右昌，黨內夠資格且堪用的人才很有限，應好好規劃惜用。

    至於是否爭取參選新北市長？該人士透露，林右昌自請辭秘書長後以來，目前仍在沉澱，且在政局經歷大罷免後的動盪之際，近期雖有拜訪產業界，但主要在思考民眾需求，未談及任何選舉議題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播