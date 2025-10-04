辯論破局 張亞中諷刺羅、郝、鄭：重諾不卸責是黨主席不可或缺的品格

國民黨主席候選人張亞中對於辯論會破局，在臉書發文以「重諾、不卸責，這是最基本的做人道理，更是身為黨主席不可或缺的品格！」諷刺對手羅智強、郝龍斌與鄭麗文缺席今天的辯論會。（資料照）

「中天新聞」原定今日下午舉辦「兩岸關係主題」的第3場國民黨主席選舉辯論會，因為早先答應參加的候選人羅智強、郝龍斌，以跑花蓮災區行程為由不出席，導致這場辯論會破局，候選人張亞中今晚在臉書發文以「重諾、不卸責，這是最基本的做人道理，更是身為黨主席不可或缺的品格！」

張亞中還說，他想鄭重告誡所有黨主席候選人，「我期盼你們是能『重承諾』的人。我也希望你們『不要推卸責任』，不要把辯論會取消的原因推給別人，好像自己也是受害者一樣。」藉此諷刺羅智強、郝龍斌與鄭麗文等3人的意味濃厚。

張亞中透露，早於上週六的辯論會後，主辦單位告訴他今日辯論主題是「兩岸關係」，他就立刻提醒主辦人員，因為辯論會的主題是「兩岸關係」，這場辯論恐怕有人會不參加，而理由一定會是「花蓮救災」，當時主辦人員隨即回覆他稱，已經和所有參選人確認過，大家都承諾「會出席」，但昨天羅智強先在臉書宣布不參加今日辯論會，不久後郝龍斌也決定不參加，再過一會兒，主辦單位又傳來訊息，「前立委鄭麗文表示，如果人數太少，就不要辦了」，雖然他強烈主張不應取消辯論，並要求對方回報公司長官，「請不要停辦，不要讓這些人得逞」，但最後中天還是決定取消。

張亞中指出，最終只有他與另一位候選人蔡志弘願意出席，所以辯論因此取消，他並強調，在幾位受矚目的參選人當中，只有自己願意也敢於面對這個（兩岸關係）難題。

