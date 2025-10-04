為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    找網軍扮「智障小草」引戰？民進黨：民眾黨惡意抹黑

    2025/10/04 20:22 記者陳政宇／台北報導
    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民眾黨今（4日）指出，前三立電視台製作人李能謙大搞「網軍帝國」，扮演「智障小草」四處引戰，醜化民眾黨及黨主席黃國昌。對此，民進黨發言人吳崢批評，民眾黨試圖藉刑事案件，影射總統賴清德與民進黨涉入所謂「網軍操作」，這是惡意影射、抹黑，呼籲勿張冠李戴、移花接木，刻意將個人刑案政治化，嚴重扭曲事實。

    民眾黨今天在臉書發文指出，李能謙涉嫌成立假冒AI教父黃仁勳的臉書粉專，詐騙逾1300萬，更豢養數千個社群平台假帳號，在網路上散布惡搞哏圖和不實言論；2024年立委選舉期間，曾被賴清德力挺的立委候選人趙正宇，更曾委託李嫌的網軍集團，客製化對競爭對手進行抹黑攻擊。

    對此，吳崢指出，任何涉及不法的行為，在民主法治國家都必須嚴查嚴辦，無論是誰都不能寬貸。然而令人遺憾的是，民眾黨卻一再藉由已進入司法程序的刑事案件，含沙射影、惡意連結，甚至影射到國家元首，這樣的抹黑手法令人不齒。

    吳崢強調，該案件與賴清德及民進黨毫無關聯，請在野黨不要舉著「揭弊」的大旗，實際上卻拿著與本黨無關的案件進行政治操作。這樣的行為與網軍無異，更無助於台灣的民主法治發展。

