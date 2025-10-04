高市早苗將成日本首相 學者：我應積極爭取日對台軍售

學者認為，高市早苗若接任日本首相，一定會更樂意協助台灣強化防衛能量，台灣應積極爭取未來日本在軍售與軍事技術合作上的突破。（法新社）

日本自民黨總裁選舉結果出爐，高市早苗勝出，可望成為日本首位女首相。台大政治系副教授陳世民表示，高市向來延續安倍晉三的安全戰略與印太政策方向，並對台灣安全極為重視。他認為，台灣應主動把握契機，積極爭取未來日本在軍售與軍事技術合作上的突破，高市若上任，一定會更樂意協助台灣強化防衛能量。

陳世民今晚受訪時回顧，高市早苗去年在黨內辯論時明確表示，「一旦台灣遭中國攻擊，將構成日本的存立危機事態」，意味日本可依憲法解釋行使集體自衛權，與美國共同防衛。這番談話呼應安倍晉三的「台灣有事，日本有事」概念，顯示她對台海安全立場明確，並認為台灣對日本的海上運輸與國家安全具有關鍵戰略意義。

他說，高市對修正日本憲法第9條抱持積極態度，延續安倍晉三「讓日本成為正常國家」的構想。她支持強化自衛隊國防角色，取消對軍力使用的部分限制，讓日本具備自我防衛能力，不再完全仰賴美國保障。陳強調，如今真正具軍國主義傾向的國家是中國，而非日本。

陳並指出，台灣應積極尋求與日本強化軍事合作，特別是軍售與技術移轉。他舉例，日本是全球潛艦技術最先進的國家之一，退役的滄龍級潛艦服役僅16年，「若能售台仍極具價值」。即便無法直接出售武器，若能進行軍事科技移轉，也能大幅提升台灣防衛能力。

他表示，日本自2014年訂定「防衛裝備轉移三原則」，雖仍限制武器出口，但高市可能採取較具彈性的解釋，開啟與台灣合作的可能。「我相信高市若當首相，會更樂意推動日台在軍事交流、科技援助上的互動，協助我們發展防衛工業。」

陳世民認為，高市不會像岸田文雄或石破茂那樣顧慮中國反應，她若認為有利於台灣安全，「就會去做」，不會畏懼中國不滿。他呼籲台灣政府主動與未來高市內閣接洽，把握強化日台安全合作的契機，「這是我們不應錯過的歷史時刻」。

