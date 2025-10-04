為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高市早苗將成日本首相 學者：我應積極爭取日對台軍售

    2025/10/04 20:13 記者方瑋立／台北報導
    學者認為，高市早苗若接任日本首相，一定會更樂意協助台灣強化防衛能量，台灣應積極爭取未來日本在軍售與軍事技術合作上的突破。（法新社）

    學者認為，高市早苗若接任日本首相，一定會更樂意協助台灣強化防衛能量，台灣應積極爭取未來日本在軍售與軍事技術合作上的突破。（法新社）

    日本自民黨總裁選舉結果出爐，高市早苗勝出，可望成為日本首位女首相。台大政治系副教授陳世民表示，高市向來延續安倍晉三的安全戰略與印太政策方向，並對台灣安全極為重視。他認為，台灣應主動把握契機，積極爭取未來日本在軍售與軍事技術合作上的突破，高市若上任，一定會更樂意協助台灣強化防衛能量。

    陳世民今晚受訪時回顧，高市早苗去年在黨內辯論時明確表示，「一旦台灣遭中國攻擊，將構成日本的存立危機事態」，意味日本可依憲法解釋行使集體自衛權，與美國共同防衛。這番談話呼應安倍晉三的「台灣有事，日本有事」概念，顯示她對台海安全立場明確，並認為台灣對日本的海上運輸與國家安全具有關鍵戰略意義。

    他說，高市對修正日本憲法第9條抱持積極態度，延續安倍晉三「讓日本成為正常國家」的構想。她支持強化自衛隊國防角色，取消對軍力使用的部分限制，讓日本具備自我防衛能力，不再完全仰賴美國保障。陳強調，如今真正具軍國主義傾向的國家是中國，而非日本。

    陳並指出，台灣應積極尋求與日本強化軍事合作，特別是軍售與技術移轉。他舉例，日本是全球潛艦技術最先進的國家之一，退役的滄龍級潛艦服役僅16年，「若能售台仍極具價值」。即便無法直接出售武器，若能進行軍事科技移轉，也能大幅提升台灣防衛能力。

    他表示，日本自2014年訂定「防衛裝備轉移三原則」，雖仍限制武器出口，但高市可能採取較具彈性的解釋，開啟與台灣合作的可能。「我相信高市若當首相，會更樂意推動日台在軍事交流、科技援助上的互動，協助我們發展防衛工業。」

    陳世民認為，高市不會像岸田文雄或石破茂那樣顧慮中國反應，她若認為有利於台灣安全，「就會去做」，不會畏懼中國不滿。他呼籲台灣政府主動與未來高市內閣接洽，把握強化日台安全合作的契機，「這是我們不應錯過的歷史時刻」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播