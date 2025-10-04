高市早苗當選自民黨總裁 學者：可能是戰後最友台日本首相

日本執政黨自由民主黨於今（4）日舉行總裁選舉，經兩輪投票最終由眾議員高市早苗當選新任總裁，有望成為日本第一位女首相。（法新社）

日本自民黨選出新任總裁，由眾議員高市早苗出線，預料將成為日本首位女首相。學者王宏仁今（4）日受訪分析，高市不僅延續安倍晉三的印太戰略，更可能是戰後有史以來對台灣最友好的日本首相，甚至可能有過於安倍，對台日關係的政治與經貿合作都將帶來重大突破。

當代日本研究學會理事長王宏仁今天受訪說，高市早苗於本（10）月1日投書美國哈德遜研究所（Hudson Institute），明確表達「台灣是日本極重要的友人」，並強調「台灣海峽的和平穩定是日本關注的重點」。王宏仁說，這篇投書反映出她的對台立場比其他候選人更清晰明確，更不用談過去以來的立場和拜訪台灣的次數。

王宏仁指出，高市早苗不僅多次訪台，今年4月也曾來台拜會總統賴清德，雙方就推動台日經濟夥伴協定（EPA）交換意見，高市當時已經表態支持。他認為，台灣應趁此契機加速與日本推動經貿協議，涵蓋關稅減免、人員往來、雙重課稅等議題，「這是一個非常好的機會，應該要積極推動」。

至於高市會否更加支持台灣國際參與，王宏仁說，高市早苗可能進一步支持台灣有意義地參與國際組織，如國際民航組織（ICAO）、世界衛生組織（WHO）等，因為這已經是理念相近國家的共識，也沒有違背各國對中政策，中國抗議並無道理。

日方近日披露台日海巡將「常態化」聯訓，高市上任後，是否可能提升至軍事合作層級？王宏仁認為，國會議員與首相立場不同，需要更加全面考量，高市雖可能不會像對台、對中立場如此高調強化台日軍事層面合作，但會以更務實的方式推動「供應鏈安全」與「防禦韌性」合作，包括糧食與能源安全、AI與半導體等軍民兩用產業，「這是幫助台灣自我防禦最有效的方式」。

王宏仁分析，高市多次訪台都提及她對推動友盟國家「防禦網絡」的重視，未來應將致力於連結台灣、美國、日本、菲律賓、澳洲等國的區域安全合作，「她會讓這個網絡更緊密，而不只是台日雙邊合作」。

至於中日關係，王宏仁指出，高市已強調要與中國領導人「直率對話」，表達日本對台海和平的嚴肅立場，不會被北京引導成「干涉內政」的議題。他預期中國初期將採觀望態度，但不致導致關係急遽惡化，日本社會對中國遊客與經貿依賴的敏感度已提高，「就算少了觀光客，日本也能吸引其他優質旅客」。

至於對美政策，王宏仁認為，高市可能延續安倍時期的「自由開放印太」（FOIP）戰略，推動小多邊合作框架，就如同當年日本主導CPTPP般，即使美國暫不積極參與，「日本也會先行整合其他國家，建立平台，再邀請美國回來參與」。

高市一旦就任首相，下週將代表日本出席在韓國舉辦的「亞太經濟合作會議（APEC）」，對此，王宏仁指出，APEC是近期重要的觀察指標，包括高市與習近平是否互動，以及川普如果在APEC前訪問日本，雙方盟友關係就會先確定、穩固下來，而高市的政治傾向比較右派，講話也直來直往，應該會比較符合川普的口味。往後高市如何在國內經濟、軍費與外交之間取得平衡，將是她上任後的重大挑戰。

