高市早苗當選日本自民黨總裁 蔡英文日文祝福: 祝您好運！2025/10/04 19:32 記者蘇永耀／台北報導
眾議員高市早苗當選自民黨新任總裁，有望成為日本第一位女首相。（法新社）
自民黨總裁選舉今天投開票，前經濟安全保障大臣高市早苗當選。高市早苗理想領導人是英國前首相佘契爾夫人，也曾說憧憬台灣前總統蔡英文。高度友台的她曾在2021年與時任總統的蔡英文視訊，今年來台訪問時也拜會已卸任總統的蔡英文。蔡英文今晚透過X社群平台表達恭賀，也提到高市早苗接任總裁後將面臨許多挑戰，將給予祝福。
蔡英文2021年是以民進黨主席身分與日本眾議員高市早苗視訊會談，高市早苗那時候表態角逐自民黨總裁，不過最後並未當選。當時力挺高市早苗的前日本首相安倍晉三曾發文指出，守護自由與民主的兩人會談，世界注目。安倍之後遇刺過世，高市早苗則矢言將延續安倍的政治路線。
請繼續往下閱讀...
高市早苗今年4月訪台，除拜會賴清德總統等朝野政治人物，並與蔡英文見面。
對於這次參選自民黨總裁成功獲勝，蔡英文透過社群平台予以恭賀，並成為自民黨首位女性總裁！而蔡英文也說，高市作為自民黨領袖將會面臨許多挑戰，所以，要「祝您好運！」（ご武運をお祈り致します！）
高市早苗先生、自民党新総裁、そして初の女性総裁になられたこと、おめでとうございます！— 蔡英文 Tsai Ing-wen （@iingwen） October 4, 2025
自民党のリーダーとして多くの課題にこれから挑むことになると思いますが、ご武運をお祈り致します！ pic.twitter.com/b5LjahcSyJ
熱門賽事、球星動態不漏接