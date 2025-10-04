為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高市早苗當選日本自民黨總裁 蔡英文日文祝福: 祝您好運！

    2025/10/04 19:32 記者蘇永耀／台北報導
    眾議員高市早苗當選自民黨新任總裁，有望成為日本第一位女首相。（法新社）

    眾議員高市早苗當選自民黨新任總裁，有望成為日本第一位女首相。（法新社）

    自民黨總裁選舉今天投開票，前經濟安全保障大臣高市早苗當選。高市早苗理想領導人是英國前首相佘契爾夫人，也曾說憧憬台灣前總統蔡英文。高度友台的她曾在2021年與時任總統的蔡英文視訊，今年來台訪問時也拜會已卸任總統的蔡英文。蔡英文今晚透過X社群平台表達恭賀，也提到高市早苗接任總裁後將面臨許多挑戰，將給予祝福。

    蔡英文2021年是以民進黨主席身分與日本眾議員高市早苗視訊會談，高市早苗那時候表態角逐自民黨總裁，不過最後並未當選。當時力挺高市早苗的前日本首相安倍晉三曾發文指出，守護自由與民主的兩人會談，世界注目。安倍之後遇刺過世，高市早苗則矢言將延續安倍的政治路線。

    高市早苗今年4月訪台，除拜會賴清德總統等朝野政治人物，並與蔡英文見面。

    對於這次參選自民黨總裁成功獲勝，蔡英文透過社群平台予以恭賀，並成為自民黨首位女性總裁！而蔡英文也說，高市作為自民黨領袖將會面臨許多挑戰，所以，要「祝您好運！」（ご武運をお祈り致します！）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播