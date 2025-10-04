高市早苗當選日本自民黨總裁 蔡英文日文祝福: 祝您好運！

眾議員高市早苗當選自民黨新任總裁，有望成為日本第一位女首相。（法新社）

自民黨總裁選舉今天投開票，前經濟安全保障大臣高市早苗當選。高市早苗理想領導人是英國前首相佘契爾夫人，也曾說憧憬台灣前總統蔡英文。高度友台的她曾在2021年與時任總統的蔡英文視訊，今年來台訪問時也拜會已卸任總統的蔡英文。蔡英文今晚透過X社群平台表達恭賀，也提到高市早苗接任總裁後將面臨許多挑戰，將給予祝福。

蔡英文2021年是以民進黨主席身分與日本眾議員高市早苗視訊會談，高市早苗那時候表態角逐自民黨總裁，不過最後並未當選。當時力挺高市早苗的前日本首相安倍晉三曾發文指出，守護自由與民主的兩人會談，世界注目。安倍之後遇刺過世，高市早苗則矢言將延續安倍的政治路線。

請繼續往下閱讀...

高市早苗今年4月訪台，除拜會賴清德總統等朝野政治人物，並與蔡英文見面。

對於這次參選自民黨總裁成功獲勝，蔡英文透過社群平台予以恭賀，並成為自民黨首位女性總裁！而蔡英文也說，高市作為自民黨領袖將會面臨許多挑戰，所以，要「祝您好運！」（ご武運をお祈り致します！）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法